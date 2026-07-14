Рост цен на топливо на некоторых АЗС возмутил краснодарцев

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Один из жителей Краснодара пожаловался в сети, что на некоторых автозаправках города повысили стоимость бензина. Другие краснодарцы, комментируя его публикацию, потребовали от чиновников и профильных ведомств проверить обоснованность подорожания топлива и пресечь необоснованный рост цен.

Как информировал "Кавказский узел", на фоне топливного кризиса на Кубани возникли проблемы с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования, что приводит к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ – не универсальное решение и не подходит для всех, рассказали водители.

Телеграм-канал "Крайнодар Телетайп" 13 июня опубликовал жалобу одного из жителей города на повышение цен на горючее на одной из АЗС. "Вчера АИ-100 на "Атане" стоил 249 рублей, сегодня уже 269. Очередей нет. Интересно, кто-нибудь заправляется?" – сказано в тексте публикации.

Этот пост в телеграм-канале "Краснодар Телетайп", на который подписаны более 127 тысяч пользователей, на 12.40 мск 14 июля набрал 43 отметки с реакцией пользователей и 17 комментариев. Часть их авторов возмутилась повышением цен на горючее.

"Вот беспорядок! Что хотят, то и творят с бензином", – заявила Елена.

"Когда этих заправщиков уже закрывать за наценку начнут?" – задался вопросом Павел.

"А чего тебя так заботит эта цена? Не устраивает, езжай и заправляйся там, где устраивает. Пусть они простаивают без твоей покупки", – ответил ему Антон.

"Там хоть кто-то заправляется?" – поинтересовалась Марина.

Пользователи призвали власти и профильные службы вмешаться в ситуацию. "А где ФАС?" – спросил пользователь с ником ВВН.

"Им не было команды "фас", – сыронизировал в ответ ему Андрей.

"Стоит в очередях, чтобы по 65 рублей заправится", – сыронизировал Антон в другом комментарии в ответ пользователю ВВН.

Другая часть комментаторов заявила, что в условиях рыночной экономики каждый ее субъект имеет право самостоятельно устанавливать цены.

"Мне вот интересно, а с чего их кто-то должен закрывать? Они покупают топливо на бирже, оно стоит гораздо дороже естественно делают свою наценку и продают. Вас никто не заставляет там заправляться по этой цене. Есть заправки с регулированием цен, но там очереди, а здесь очередей нет. Если они будут продавать АИ-100 по 100 рублей, то у них тоже будут очереди. Так работает рыночная экономика", – написал пользователь с ником V.

"Это не рыночная экономика, это спекулятивные интересы. И было бы желание у власти, давно нашли бы причину и пресекли повышение цен. Но желания как видно нет", – считает Виктор.

"Сегодня там заправлялся 92-м по 160 рублей без очереди, все устроило. Рад, что есть такая возможность. Бензин покупают по биржевой цене без субсидий, поэтому и продают дороже", – отметил Levon Ziroyan.

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Краснодарскому краю вынесло предупреждения шести компаниям, реализующих топливо на АЗС "Уфимнефть", АЗС "Атан", АЗС "Степная" из-за повышения цен на бензин и дизтопливо. Компании должны исполнить предупреждения до 31 июля, передал сегодня "Коммерсант".

Напомним, топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкое повышение спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Стоимость этой услуги увеличилась почти вдвое, автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед. Вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Часть жителей Кубани заявила, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть уверена, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей.