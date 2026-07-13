Ущерб сельхозпроизводителям Кубани от паводков превысил 300 миллионов рублей

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Власти Краснодарского края оценили ущерб, нанесенный паводками сельскохозяйственным угодьям, в более чем 300 миллионов рублей, затоплено более 8000 га территорий.

Как писал "Кавказский узел", в конце весны - начале лета в Краснодарском крае были подтоплены населенные пункты в ряде районов, в Крымском и Славянском районах были эвакуированы люди.

Ущерб сельскому хозяйству Краснодарского края после паводка по предварительным оценкам превысил 300 миллионов рублей, пишет 12 июля ТАСС со ссылкой на Минсельхоз Кубани.

По данным ведомства, площадь подтопленных сельскохозяйственных земель составила 8 240 га. Наибольший ущерб зафиксирован в Крымском районе, где было подтоплено 7 381 га. Еще 859 га были подтоплены в Славянском районе.

В зоне чрезвычайной ситуации оказались семь сельскохозяйственных организаций и 27 крестьянско-фермерских хозяйств. Паводки повредили посевы озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и других сельхозкультур. Для поддержки планируется предоставить субсидии.

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