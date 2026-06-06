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04:23, 6 июня 2026

Эвакуированные из-за угрозы подтопления жители Славянского района вернулись домой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти не зафиксировали дальнейшей угрозы подтопления в Славянском районе Кубани, в связи с чем 17 эвакуированных жителей двух хуторов вернулись домой.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня в Славянском районе Кубани были эвакуированы 17 человек из-за прорыва дамбы, они разместились в гостинице "Курени".

Жители Славянского района, которые были эвакуированы из-за подтопления, вернулись в свои дома, пишет 5 июня "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ЕДДС муниципалитета.

По данным диспетчерской службы, расстояние до ближайшего населенного пункта от "фронта распространения воды" составляет 5,6 километров, дальнейшее распространение воды в его сторону не зафиксировано. В связи с этим 17 человек, которые после эвакуации находились в гостинице "Курени" в станице Анастасиевской, вернулись домой.

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Автор: "Кавказский узел"

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