Эвакуированные из-за угрозы подтопления жители Славянского района вернулись домой

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Власти не зафиксировали дальнейшей угрозы подтопления в Славянском районе Кубани, в связи с чем 17 эвакуированных жителей двух хуторов вернулись домой.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня в Славянском районе Кубани были эвакуированы 17 человек из-за прорыва дамбы, они разместились в гостинице "Курени".

Жители Славянского района, которые были эвакуированы из-за подтопления, вернулись в свои дома, пишет 5 июня "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ЕДДС муниципалитета.

По данным диспетчерской службы, расстояние до ближайшего населенного пункта от "фронта распространения воды" составляет 5,6 километров, дальнейшее распространение воды в его сторону не зафиксировано. В связи с этим 17 человек, которые после эвакуации находились в гостинице "Курени" в станице Анастасиевской, вернулись домой.

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