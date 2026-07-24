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05:39, 24 июля 2026

Мать Максима Овчинникова встревожена его состоянием в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок ареста жителя Анапы Максима Овчинникова, обвиняемого в госизмене, продлен до 8 октября. После свидания с сыном в краснодарском СИЗО Маргарита Овчинникова добилась встречи с замначальника учреждения. 

Как писал "Кавказский узел", 45-летний житель Анапы Максим Овчинников, работавший электромонтером лифтового оборудования, был задержан сотрудниками ФСБ еще 27 января. После задержания он подвергся серии административных арестов. В феврале мать Овчинникова пожаловалась, что с февраля не может выяснить местонахождение сына. 17 апреля она обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием сообщить, где находится ее сын. Лишь в конце мая стало известно, что он содержится в СИЗО-1 Краснодара. 4 июля ФСБ отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, собирал информацию по заданию украинских спецслужб; на обнародованном оперативном видео знакомый опознал Овчинникова. 

Мать Максима Маргарита Овчинникова 23 июля отправилась в СИЗО №1 Краснодара для встречи с замначальника этого учреждения. Поводом для встречи, по ее словам, стало плохое состояние сына и условия его содержания, о которых она узнала от него при встрече с ним. С корреспондентом “Кавказского узла” она поговорила перед поездкой. 

Овчинникова смогла увидеться с сыном ранее в июле. Женщина напомнила, что информацию о местонахождении сына, обвиненного в госизмене, она получила не от директора ФСБ Бортникова, к которому обращалась, а от правозащитников. 

«Как только я узнала, где сын, я запросила свидание с ним. Мне разрешили встретиться с ним. Я приехала в СИЗО №1 Краснодара. Сына застала в ужасном физическом и подавленном состоянии. Общаться было практически невозможно.  Свидание проходило под присмотром сотрудников СИЗО. Это было ужасно. Максим не мог ничего говорить при них. Но по его внешнему виду я поняла, что все плохо», - подчеркнула она. 

Увидев состояние сына и поняв, что он запуган, женщина решила поговорить с руководством СИЗО об условиях его содержания и обращении с ним.  «От Максима я узнала, что ему продлили арест до 8 октября 2026 года. Я опасаюсь, что он не доживет до 8 октября в таких условиях, тем более что он никогда не был в тюрьме», - заявила Маргарита корреспонденту “Кавказского узла”. 

У Овчинникова нет адвоката по соглашению, так как мать не может оплатить услуги защитника со своей пенсии. «Я пенсионерка, мне за 60 лет. Мне после перенесенного стресса и переживаний за сына, его жизнь и здоровье, уже самой нужна моральная, материальная, психологическая и финансовая помощь, в которой сильно нуждаюсь. Силы мои иссякают, денег на адвоката у нас нет. К тому же я болею после стресса, состояние мое ухудшается. Я единственная, кто имеет связь с Максимом, но мне даже тяжело говорить из-за болезни. Чтобы доехать из города, где я живу, в Краснодар, мне нужно четыре часа, и четыре часа обратно. Это большое испытание для меня. Не знаю смогу ли я выдержать такую дорогу, но кроме меня позаботиться о Максиме некому», - заключила она. 

Об итогах поездки в Краснодар для встречи с замначальника СИЗО Маргарита Овчинникова пока не сообщила. При этом прокуратура Краснодарского края 23 июля опубликовала сообщение о передаче в суд дела 46-летнего анапчанина, обвиненного в госизмене якобы из-за передачи украинским спецслужбам данных об уровне сигналов сотовой связи в городе. Имя обвиняемого в ведомстве не назвали, но его возраст и место жительства приблизительно совпадают с данными Овчинникова, а единственный описанный в сообщении эпизод обвинения относится к дням перед его задержанием - 21-23 января. 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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