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19:01, 4 июля 2026

Знакомый опознал Максима Овчинникова в видео силовиков о задержании по делу о госизмене

Задержание подозреваемого. Стоп-кадр видео ФСБ России от 04.07.26.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Анапы, о задержании которого сегодня отчиталась ФСБ по делу о госизмене - Максим Овчинников, которого несколько месяцев искали родственники после «карусельных арестов».

Как писал "Кавказский узел", ФСБ отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб.

Задержанным жителем Анапы, о котором сегодня отчиталась ФСБ, оказался Максим Овчинников, которого несколько месяцев искали родственники после «карусельных арестов».

На видео, которое приложили к сообщению о задержании по делу о госизмене силовики, лицо задержанного было разметы, а имя не называлось.

Задержанным казался  Михаил Овчинников, электромонтер лифтов из Анапы, которого долгое время не могли найти родственники после «карусельных арестов». Знакомый Овчинникова в разговоре подтвердил, что это он — электромонтера опознали по телосложению, голосу, одежде и кожаной сумке.

В конце марта мать Максима Овчинникова из Анапы пожаловалась, что с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники силовых структур. 17 апреля она обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием сообщить, где находится ее сын. Лишь в конце мая стало известно, что он содержится в СИЗО-1 города Краснодара.

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Автор: "Кавказский узел"

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