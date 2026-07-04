Знакомый опознал Максима Овчинникова в видео силовиков о задержании по делу о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Анапы, о задержании которого сегодня отчиталась ФСБ по делу о госизмене - Максим Овчинников, которого несколько месяцев искали родственники после «карусельных арестов».

Как писал "Кавказский узел", ФСБ отчиталась о задержании жителя Анапы, который, по версии силовиков, осуществлял сбор информации по заданию украинских спецслужб.

Задержанным жителем Анапы, о котором сегодня отчиталась ФСБ, оказался Максим Овчинников, которого несколько месяцев искали родственники после «карусельных арестов».

На видео, которое приложили к сообщению о задержании по делу о госизмене силовики, лицо задержанного было разметы, а имя не называлось.



Задержанным казался Михаил Овчинников, электромонтер лифтов из Анапы, которого долгое время не могли найти родственники после «карусельных арестов». Знакомый Овчинникова в разговоре подтвердил, что это он — электромонтера опознали по телосложению, голосу, одежде и кожаной сумке.

В конце марта мать Максима Овчинникова из Анапы пожаловалась, что с февраля не может выяснить местонахождение сына, которого в январе задержали сотрудники силовых структур. 17 апреля она обратилась к директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием сообщить, где находится ее сын. Лишь в конце мая стало известно, что он содержится в СИЗО-1 города Краснодара.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.