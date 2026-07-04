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Кавказский узел

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06:17, 4 июля 2026

Призыв мэра пересесть на трамваи из-за дефицита топлива вызвал скепсис у краснодарцев

Трамвай на фоне АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Краснодара Евгений Наумов призвал горожан пересесть на трамваи и троллейбусы, чтобы снизить ажиотаж из-за нехватки топлива. Краснодарцы, комментируя его пост в Telegram, заявили, что им нужно вовремя добираться на работу, и указали властям на плохое состояние общественного транспорта.

Как информировал "Кавказский узел", на фоне проблемы с топливом, в Анапе власти выделили отдельную автозаправочную станцию для общественного и специализированного транспорта. В Новороссийске бензин на АЗС отсутствует полностью, в Геленджике АИ-95 есть лишь на трех заправках, сообщили 3 июля власти.

Мэр Краснодара Евгений Наумов призвал горожан отнестись с пониманием и терпением к ситуации на топливном рынке и местных АЗС, он отметил, что стабилизировать ситуацию стараются на всех уровнях власти.

"Вы тоже можете в этом помочь. Заправляйте машину только необходимым количеством бензина. Откажитесь от несрочных поездок. По возможности скорректируйте привычные маршруты и пользуйтесь общественным транспортом – в первую очередь, трамваями и троллейбусами. Аналогичные просьбы – к организациям и предприятиям города", – написал глава Краснодара 2 июля в своем телеграм-канале.

Этот призыв Наумова к жителям Краснодара 2 июля опубликовал телеграм-канал "Краснодар Телетайп", на который подписано более 127 тысяч пользователей. На 06.15 мск 4 июля этот пост набрал 68 отметок с реакцией пользователей и 14 комментариев.

"Людям просто работать не нужно и нравится в очередях стоять. Семью же можно воздухом накормить. Потерпите, пересядьте, а что тогда на сити центре или других заправках заправляются полные баки, а обычным смертным говорят бензина нет?" – написал Sergey.

"А работать как?" – задался вопросом пользователь odtchps.

"А это уже администрацию не волнует. Главное – налоги вовремя платить", – ответила ему Анжела.

"Пересесть на общественный транспорт – это очень интересное предложение. А общественный транспорт готов к тому, что все водители пересядут на общественный транспорт? Как добираться?" – поинтересовался пользователь Ine$$.

"А мэр не хочет лично пересесть на общественный транспорт?" – спросила Maria.

"Вот как депутатов увидим в автобусах, так и откажемся от бензина", – написал Максим.

"Пересадите всю администрацию на общественный транспорт, тоже будет ощутимо", – считает пользователь с ником админ ЖК Панорама.

"Давно пора уволить этого некомпетентного мэра", – считает Роман.

Напомним, 29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть АЗС, на ряде из них по решению собственников введены ограничения на продажу горючего. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо разгаром туристического сезона. 30 июня сообщалось, что в долгих очередях на АЗС на Кубани между автовладельцами вспыхивают конфликты. Чтобы пресекать конфликты в очередях за бензином, власти отправили на АЗС казаков и дружинников.

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Автор: "Кавказский узел"

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