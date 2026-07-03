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18:27, 3 июля 2026

75 пляжей в Анапе получили разрешение открыться после разлива мазута

Пляж в Анапе. Фото: Юрия Озаровского https://vk.com/seaoz?z=photo-145347798_457420762%2Fwall-145347798_302351

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

11 пляжей Анапы проходят экспертизу после отсыпки песка, на 75 пляжах разрешены отдых и купание.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня власти рапортовали об открытии 72 пляжей в Анапе, но умолчали о работах по откачке мазута с затонувших танкеров. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил песок на пляжах Анапы и Таиланда, а заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сравнил пляжи Анапы и Лазурного побережья. Пользователи Telegram усомнились, что отсыпка новым песком пляжей Анапы действительно нужна, а продолжение работ в разгар курортного сезона вызвало их недовольство.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходят экспертизу, сообщила сегодня правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе. По заверению комиссии, выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.

С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта, говорится в Telegram-канале правительства России.

Мэрия Анапы сообщила сегодня, что введен временный запрет на купание. «Сегодня, 3 июля, в связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено», — говорится в Telegram-канале администрации города.

Водоросли на Центральном пляже Анапы. Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 02.07.26,, https://t.me/MoreOz/127919
17:21 02.07.2026
Пользователи соцсети поинтересовались сроками очистки берега в Анапе от водорослей
На Центральном пляже Анапы, чтобы попасть в море, необходимо преодолеть несколько метров водорослей. Комментаторы спросили власти о сроках очистки берега.

Туристка Олеся пожаловалась на состояние пляжей. По ее словам, после сбора водорослей песок перепахан, а на пляжах оставлены огромные кучи гниющих водорослей.

"Сегодня увидели вот такую картину от Россиянки до Алеан ривьера. Просто ужас. То ли эти водорослиОбстановка на одном из пляжей. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Юрия Озаровского от 03.07.26, https://t.me/AnapaOzz/1527446 собирали техникой…то ли что", - приводит ее сообщение Юрий Озаровский в своем Telegram-канале.

"Не убирают - плохо, убираю - плохо. Придет ночью шторм и все чисто будет", - прокомментировала Tatiana R.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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