Продажа мест в очереди на заправки и ограничения продажи стали реальностью Кубани

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Власти Кубани отчитались об ограничениях на ночную продажу топлива и призвали минимизировать поездки. В Краснодаре, на фоне информации о работающих 44 из 114 заправок, начали продавать места в очереди за топливом. Открыты чуть более 43% АЗС, следует из отчетов муниципалитетов.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. 30 июня сообщалось, что в долгих очередях на АЗС на Кубани между автовладельцами вспыхивают конфликты. Свыше трети автозаправочных станций на Кубани закрылись или сократили время работы, заявил вице-губернатор края 1 июля. Как минимум в трех муниципалитетах власти отправили на АЗС казаков и дружинников, чтобы пресекать конфликты в очередях за бензином.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал сегодня,что администрациям муниципалитетов рекомендовано упорядочивать процесс заправки на АЗС. "Привлекать казаков и волонтеров для поддержания общественной дисциплины и оптимизации работы заправочных станций, регулирования транспортных потоков", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

"Владельцам АЗС рекомендовано определить заправки, где в период с 3.00 до 6.00 будут обслуживать автотранспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, коммунальной техники. Также исключить лимиты на отпуск топлива для транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, а также машин регоператоров по обращению ТКО", - добавил губернатор.

Мэр Краснодара призвал заправлять машину только необходимым количеством бензина, отказаться от несрочных поездок. "По возможности скорректируйте привычные маршруты и пользуйтесь общественным транспортом - в первую очередь, трамваями и троллейбусами", - говорится в сообщении мэра города Евгения Наумова.

По его словам, в администрации и подведомственных учреждениях оптимизировано использование нефтепродуктов. Максимально сокращены рабочие выезды.

По данным МЦУ Краснодара, топливо отпускают 44 станции. Еще 59 не работают, а 11 закрыты на ремонт или ребрендинг. АИ-92 есть на 38 АЗС; АИ-95 — на 31 АЗС; АИ-100 — на 20 АЗС. Дизтопливо отпускают на 42 АЗС, говорится в Telegram-канале структуры.

То есть в Краснодаре по официальным данным топливо есть лишь на 38% заправок, подсчитал "Кавказский узел".

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на большинстве АЗС Краснодарского края сегодня бензина нет. Так, пользователи сервиса указали, что в Краснодаре топливо в доступе есть на заправке на улице Тургенева, на других заправках, где топливо имеется в наличии - выстроились длинные очереди (отмечены на карте оранжевыми значками). Так, например, на заправке на улице Уральской очереди более 50 машин, такая же ситуация и на заправке на улице Мачуги. Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. «Кавказский узел» не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Отказ в заправке на АЗС на основании того, что водитель не является госслужащим, абсолютно незаконен!

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов опубликовал в своем Telegram-канале видео с заправки Роснефти возле Сити-Центра по ул. имени Захарова.



"Чиновники организовали себе эксклюзивную заправку! На ней бензин отпускают только госслужащим по удостоверению. Простые смертные - "в пролете". Отказ в заправке на АЗС на основании того, что водитель не является госслужащим, абсолютно незаконен! Автозаправочная станция обязана заключить публичный договор (ст. 426 ГК РФ), и отказ в продаже топлива при его наличии является нарушением прав граждан. Но сама логика чиновников поражает - тут же организовали себе эксклюзивные условия, чтоб в очередях не стоять", - возмутился он.

В Краснодаре началась продажа мест в очереди на заправки

Между тем в очередях на заправки для «простых смертных» уже продают места. «В Краснодаре идет бойкая торговля местами в очередях на АЗС», — пишет «Краснодар Телетайп». К сообщению приложено видео, на котором подросток стоит около очереди на заправку с плакатом «Продам место в очереди». На вопросы он отвечает, что третий в очереди и чтобы заправиться быстро, нужно отдать ему три тысячи рублей.

Очередь на АЗС "Лукойл" в Юбилейном стали продавать. Подошли сейчас к соседке и предложили за 3000 место.

Аналогичную информацию опубликовала и краснодарская активистка Яна Антонова. «Очередь на АЗС "Лукойл" в Юбилейном стали продавать. Подошли сейчас к соседке и предложили за 3000 место около СТО. А она еще в конце стоит, в районе "Пяти звезд"», — пишет она.

В районах Краснодарского края не менее острая ситуация

Информацию о наличии топлива на АЗС Ейска разместила сегодня администрация Ейского района в своем Telegram-канале.

В городе расположено 12 автозаправочных станций. По данным на вечер 2 июля топливо физическим лицам отпускают на четырех автозаправочных станциях. "АИ-92 есть на 4 АЗС, АИ-95 есть на 2 АЗС, ДЗ - на трех. АЗС, расположенная по ул. Коммунистической, 50, закрыта на замену топливнораздаточных колонок. Семь АЗС отпускают топливо спецтехнике по топливным картам", - говорится в сообщении.

Администрация Новороссийска проинформировала, что по состоянию на 17:00 2 июля в Новороссийске отпускают топливо 18 АЗС, еще 15 АЗС временно не отпускает топливо.



"По решению собственников на всех АЗС введены ограничения – топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/60/100/200 литров на один автомобиль. АИ-100 есть на 2 АЗС, АИ-95 – есть на 8 АЗС, АИ-92 – есть на 16 АЗС, ДТ – есть на 10 АЗС. АЗС в Кирилловке (Роснефть) и на улице Ленина в Цемдолине (рядом с гипермаркетом «Лента») отпускают топливо по топливным картам, сообщила администрация, призвав жителей, "воздержаться от посещения данных заправок".

В Брюховецком районе работают 8 АЗС. В наличии: АИ-92, АИ-95 - на 3 АЗС, ДТ - на 4 АЗС. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения - топливо наливают только в баки. 4 АЗС временно не отпускают топливо, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

По данным администрации Новопокровского района, топливо есть на трех из восьми заправок, следует из данных в ТГ-канале районной администрации.

В Успенском районе работают три из 9 АЗС, на одной из работающих заправок, согласно отчету администрации, в продаже только дизтопливо.

Таким образом, в указанных муниципалитетах и Краснодаре работают 80 из 186 АЗС, то есть 43% заправок, подсчитал "Кавказский узел".