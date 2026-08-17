×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:17, 17 августа 2026

Водоросли и глиняная пыль встретили отдыхающих на анапских пляжах

Пляж в Анапе. Фото: Юрий Озаровский https://vk.ru/seaoz

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вход в море на анапских пляжах покрыт водорослями, а сильный ветер поднимает глиняную пыль от завезенного на побережье после разлива мазута песка, пишут блогеры.

Как писал "Кавказский узел", анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram. По словам комментаторов, на засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а оставшийся на берегу спрессовался. Еще одной проблемой анапских пляжей после шторма стало большое количество водорослей. Разрешение на работу от Роспотребнадзора уже получили 109 пляжей Анапы, еще три проходят экспертизу.

Обстановку на анапских пляжах описывают в своих Telegram-каналах анапские блогеры.

Так, Андрей Маковозов пишет, что вода прогрелась, но отдыхающие столкнулись с большим количеством зеленой взвеси на входе в море и глиняной пылью.

"Пляж гостевого проезда — «Динамо» прямо сейчас! Народу много, жара +31°С, море стало в камке и прогрелось до +23°С. Поднялся сильный ветер - метёт глину пыль в лицо", - пишет  он.

"Витязево левее от центрального пляжа, сегодня очень много водорослей", - написал Юрий Озаровский.

Сегодня "немножко водорослей на входе, а завтра уже будет множко",  высказал мнение блогер Макс Анапский.

"Талассотерапия впереди", - пишет он.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Несмотря на проблемы с песком и водорослями на пляжах, Анапа в июле показала наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае. Отели держат цены в Анапе на уровне прошлого года и даже устраивают распродажи, подчеркнул отельер.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Житель Кубани приговорен к длительному сроку за передачу данных об армии

21 год в исправительной в тюрьме и колонии строгого режима проведет житель Краснодарского края за передачу информации о подразделениях Вооруженных сил представителям Легиона "Свобода России"*.

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Два военных из Калмыкии убиты в зоне СВО

Виктор Шарапов и Юрий Анбушинов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 254 бойцов из Калмыкии.

Анастасия Ходунова и Дмитрий Люсов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Суд приговорил к реальным срокам сотрудников Росреестра на Кубани

7,5 и 9 лет колонии получили сотрудники Росреестра в Краснодарском крае за получение взяток. 

Сотрудники полиции задерживают активиста в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Юристы указали на усугубление нарушений прав человека в Азербайджане в 2026 году

В первом полугодии 2026 года власти Азербайджана продолжили ужесточать законодательство в сфере медиа, цифровых прав и деятельности гражданского общества, заявила Сеть независимых юристов. Новшества формируют атмосферу страха и самоцензуры среди пользователей интернета.

Беспилотник летит над Астраханской областью. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Один человек погиб при атаке дронов на Астраханскую область

Беспилотник атаковал дом, в котором находились жительница Енотаевского района и её сын, в результате женщина погибла.

Заправка в Махачкале. 16 августа 2026 г. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла" Водители рассказали о сложной ситуации с топливом в Дагестане

У дагестанских автомобилистов на фоне топливного кризиса ежемесячные расходы на бензин увеличились на несколько тысяч рублей, из-за чего они были вынуждены сократить поездки, рассказали водители. Создание конкурентной среды решило бы проблему на рынке ГСМ Дагестана, но пока цены сдерживаются за счет давления силовиков и властей, указали аналитики.

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:03, 17 августа 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
10:45, 17 августа 2026
Щукин Федор Вячеславович
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
12:28, 14 августа 2026
Камболов Марат Аркадьевич
События
16:17, 17 августа 2026
Два военных из Калмыкии убиты в зоне СВО
11:51, 17 августа 2026
Боец из Ростовской области убит в зоне СВО
18:00, 16 августа 2026
Боец из Калмыкии убит в зоне СВО
12:55, 16 августа 2026
Контрактник из Гуково убит на Украине
01:00, 16 августа 2026
Минобороны отчиталось о сбитых над Ростовской областью дронах
23:00, 15 августа 2026
Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
Все события дня
Темы дня
Сотрудники полиции задерживают активиста в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17 августа 2026, 14:17
Юристы указали на усугубление нарушений прав человека в Азербайджане в 2026 году

Давуд Адахов. Кадр видео на YouTube-канале активиста.
14 августа 2026, 22:27
Защитник фермеров и животных задержан в Ставропольском крае

Сотрудник полиции арестовывает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 августа 2026, 19:45
Бывший мэр Сунжи оказался среди обвиняемых в покушении на силовика

Здание аварийного общежития в Нальчике. Фото "Кавказского узла"
14 августа 2026, 14:57
Жильцы нальчикского общежития попросили Бастрыкина ускорить расселение

Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Показать больше