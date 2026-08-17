Водоросли и глиняная пыль встретили отдыхающих на анапских пляжах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вход в море на анапских пляжах покрыт водорослями, а сильный ветер поднимает глиняную пыль от завезенного на побережье после разлива мазута песка, пишут блогеры.

Как писал "Кавказский узел", анапские пляжи после отсыпки новым песком превратились в смесь камней и глины, отчеты чиновников никак не соотносятся с реальностью, указали пользователи Telegram. По словам комментаторов, на засыпку пляжей Анапы после разлива мазута потребовались большие затраты, но уже первые штормы смыли песок, а оставшийся на берегу спрессовался. Еще одной проблемой анапских пляжей после шторма стало большое количество водорослей. Разрешение на работу от Роспотребнадзора уже получили 109 пляжей Анапы, еще три проходят экспертизу.

Обстановку на анапских пляжах описывают в своих Telegram-каналах анапские блогеры.

Так, Андрей Маковозов пишет, что вода прогрелась, но отдыхающие столкнулись с большим количеством зеленой взвеси на входе в море и глиняной пылью.

"Пляж гостевого проезда — «Динамо» прямо сейчас! Народу много, жара +31°С, море стало в камке и прогрелось до +23°С. Поднялся сильный ветер - метёт глину пыль в лицо", - пишет он.

"Витязево левее от центрального пляжа, сегодня очень много водорослей", - написал Юрий Озаровский.

Сегодня "немножко водорослей на входе, а завтра уже будет множко", высказал мнение блогер Макс Анапский.

"Талассотерапия впереди", - пишет он.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Несмотря на проблемы с песком и водорослями на пляжах, Анапа в июле показала наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае. Отели держат цены в Анапе на уровне прошлого года и даже устраивают распродажи, подчеркнул отельер.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".