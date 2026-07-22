Ценовая политика отелей простимулировала спрос на отдых в Анапе

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В Анапе отели и санатории сейчас загружены на 73 процента, сообщил губернатор Краснодарского края. Отели держат цены в Анапе на уровне прошлого года и даже устраивают распродажи, подчеркнул отельер.

Как писал "Кавказский узел", 89 пляжей Анапы уже открыты, еще 12 проходят экспертизу. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море. Власти отчитались о 830 тысячах туристов, посетивших Анапу с начала года, добавив, что отсыпка пляжей новым песком продолжается. Блогеры подтвердили, что отдыхающих на пляжах много.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

С начала лета на курортах Краснодарского края отдохнули 3,5 миллиона человек. А всего с начала года Краснодарский край принял больше 7,3 миллиона туристов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В городе-курорте Анапа отели и санатории сейчас загружены на 73 процента

"Средний уровень бронирования превышает 60 процентов, причем этот показатель практически одинаков как на морских, так и на предгорных курортах. А в городе-курорте Анапа отели и санатории сейчас загружены на 73 процента", - написал он в своем Telegram-канале 21 июля.

Цены в Анапе держатся на уровне прошлого года

В числе драйверов спроса на Анапу - низкие цены, указал генеральный директор сети отелей «Ателика» и «Дивный мир» Алексей Высоканов.

«Сейчас цены в Анапе держатся на уровне прошлого года, а многие отели устраивают и распродажи. Самый большой спрос — на качественные четверки с «все включено», цены на них сейчас хорошие. И места есть: загрузка таких отелей в июне держалась на уровне 65%, на июль-август — 50–45%, взлета цены в ближайшее время не предвидим», - приводит его слова "Инк".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".