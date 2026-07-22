Власти Витязево попросили жителей заменить казаков на АЗС

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В Витязево чиновники ищут добровольцев из числа местных жителей, которые вместо казаков будут дежурить круглосуточно на автозаправочных станциях.

Как информировал "Кавказский узел", на фоне проблемы с топливом в Анапе власти выделили отдельную автозаправочную станцию для общественного и специализированного транспорта. 4 июля глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что на АЗС за дисциплиной следят сотрудники администрации, казаки, полицейские и добровольцы.

Власти Витязево ищут добровольцев для круглосуточного дежурства на автозаправочных станциях, сообщает 21 июля "Утренний Юг" со ссылкой на администрацию Витязевского сельского округа.

Сообщается, что на АЗС потребовалась замена казакам, которые также несут круглосуточное дежурство. Однако людей не хватает, в связи с чем окружные власти обратились к жителям с просьбой помочь охранять общественный порядок на автозаправочной станции "Роснефть" в переулке Заправочном. Просьба касается в первую очередь мужчин.

Напомним, топливный кризис возник на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на Кубани. В Краснодарском крае проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.