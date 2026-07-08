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09:37, 8 июля 2026

Топливный ажиотаж на Кубани спровоцировал массовый переход водителей на газ

Объявление на АЗС об отсутствии бензина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кубанские водители на фоне дефицита бензина массово переводят автомобили на газ. В местных сервисах очереди на установку газобаллонного оборудования растянулись до осени, а некоторые компании прекратили запись новых клиентов.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля в Краснодарском крае топливо продавали на 48% АЗС, был ограничен и ассортимент видов горючего, а также продолжали действовать лимиты. 7 июля губернатор Вениамин Кондратьев отчитался, что на Кубани открылись еще 80 заправок, но лимиты на отпуск топлива на большинстве из них сохраняются.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

В Краснодарском крае на фоне проблемы с бензином, водители массово переводят свои автомобили на газ. Очереди на установку газового оборудования растянулись до сентября. Часть сервисов временно не принимает клиентов. Некоторые автомобилисты из-за ажиотажа едут устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) в соседний Ростов-на-Дону, где очереди меньше, сообщили 7 июля "Юга.ру".

На станции компании "Италгаз" на улице Пригородной в Краснодаре пояснили, что заявки на установку газового оборудования принимают только на октябрь. На станции этого же установщика на улице Селезнева рассказали об огромном количестве заявок. В офисе другого местного установщика ГБО "Спектр Газ" сообщили, что в очередь никого не записывают из-за большого объема работы, передал 7 июля "Коммерсант".

В компании R-GBO в поселке Новая Адыгея запись на установку газового оборудования ведется уже на начало сентября, а в краснодарском "АвтоГазСервисе" мест нет до конца августа. Сотрудники последнего рассказали, что сдвинуть сроки невозможно, так как клиенты крайне редко отказываются от своих записей.

В ряде сервисов в других городах, например, на улице Центральной в Славянске-на-Кубани, запись на установку временно приостановлена, отметило издание.

Стоимость установки газового оборудования нестабильна. В кубанских сервисах предупреждают, что цена может измениться уже к моменту выполнения работ. Сейчас установка оборудования на пропане обходится в сумму от 60 тысяч рублей, а с использованием итальянских комплектующих – до 75 тысяч рублей. Переход на метан обойдется от 90 до 100 тысяч рублей. Дополнительно около 20 тысяч рублей придется заплатить за регистрацию оборудования в ГИБДД.

Если раньше машину удавалось записать на установку газового оборудования за день, то сейчас ситуация изменилась. Несмотря на рост популярности газа как альтернативы бензину, водители столкнулись с его подорожанием – за последние две недели стоимость пропана выросла с 30 до 40 рублей, привело издание слова владельца краснодарского таксопарка Александра Шапрана.

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Автор: "Кавказский узел"

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