Пожар на НПЗ в Афипском возник после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе атаки беспилотников на Северский район Кубани загорелась территория нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 23 мая, по данным властей, обломки беспилотника упали на территории нефтебазы в Новороссийске, загорелось несколько технических и административных зданий. Два местных жителя получили ранения во время воздушной атаки и были госпитализированы. В Анапе получил повреждения частный дом.

Жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы, регулярно страдают от атак дронов. Один из недавних пожаров, вызванных налетом БПЛА, произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в середине марта. Месяцем ранее, 17 февраля, после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Власти Краснодарского края отчитались о последствиях очередной атаки беспилотников в Северском районе. После падения обломков БПЛА в поселке Афипском возникло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода, сообщил Оперативный штаб Кубани.

Фрагменты дроны также повредили три частных домовладения, в одном из них загорелась хозяйственная постройка, в другом доме выбиты окна. Также в ходе атаки повреждения получила газовая магистраль.

“Предварительно жертв и пострадавших нет”, - отмечается в Telegram-канале оперативного штаба.

Атака беспилотников отражается и в Краснодаре, где включены сирены оповещения жителей, сообщил мэр города Евгений Наумов. По словам местных жителей, начиная с 0.30 мск в небе над городом слышны взрывы, пишет “Осторожно, новости”.

В аэропорту Краснодара с 23.52 мск введены дополнительные ограничения, проинформировала Росавиация. Регулярные пассажирские рейсы аэропорт в ночное время не обслуживает, они принимаются только с 9.00 до 23.00 мск.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта. Санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В ночь на 16 марта пожар возник и на нефтебазе в Лабинске.