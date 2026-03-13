Дополнительные силы привлечены к тушению пожара на нефтебазе в Тихорецке

Пожарным не удалось сократить площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка, к тушению огня привлечены дополнительные силы. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как писал "Кавказский узел", в Тихорецком районе Краснодарского края ночью 12 марта загорелась нефтебаза в результате падения обломков БПЛА, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Днем площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров. Санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки.

Оперативный штаб Кубани вечером 12 марта сообщил об увеличении количества пожарных и техники, работающих на нефтебазе близ Тихорецка, где продолжается пожар.

“Группировка, задействованная в ликвидации, увеличена до 270 человек и 72 единиц техники. Участвуют специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении официального Telegram-канала оперштаба.

Площадь пожара к вечеру 12 марта сократить не удалось, она по-прежнему составляет 3,8 тысяч квадратных метров.

Перевалочная нефтебаза "Тихорецкая" - это один из крупнейших промышленных узлов на юге России, предназначенный для приема, временного хранения и дальнейшей транспортировки нефти и нефтепродуктов, отмечает "Горизонтальная Россия" (внесено в реестр иноагентов).

Управление Роспотребнадзора в Краснодарском крае вечером 12 марта сообщило, что в Тихорецке зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензола и ксилола в воздухе. Пробы воздуха были взяты в пяти точках.

“По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение ПДК по показателям бензол и ксилол. Отбор проб и проведение лабораторных исследований продолжаются”, - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних. "Опасность для населения, как и в случае любых пожаров, - это задымление. В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он ранее "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" писал также, что 11 марта обломки беспилотников попали в многоэтажные дома в Анапе и Сочи и во двор многоэтажки в Краснодаре. По заверению властей, обошлось без пострадавших.