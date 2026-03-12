Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Один сотрудник сельхозпредприятия на Кубани погиб в результате атаки беспилотника, еще двое получили ранения, сообщил губернатор Краснодарского края.
Как писал "Кавказский узел", ночью 28 февраля после атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района. Утром того же дня власти отчитались, что возгорание ликвидировано.
В результате атаки беспилотников сегодня днем пострадало сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Согласно сообщению чиновника, один сотрудник предприятия в результате ударов дрона погиб, а еще двое получили ранения. “Их госпитализировали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь”, - написал Кондратьев в своем Telegram-канале, не уточнив, в каком состоянии находятся пострадавшие.
Губернатор добавил, что на сельхозпредприятии повреждены административные здания и цистерны с патокой, а “локальное возгорание оперативно ликвидировали”.
Кондратьев также пообещал, что родственникам погибшего и пострадавшим окажут “всю необходимую помощь”. В чем конкретно она будет заключаться, он не пояснил.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.