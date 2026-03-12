×

Кавказский узел

05:45, 12 марта 2026

Следком отреагировал на жалобу инвалида из Новороссийска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили уголовное дело после жалобы жителя Новороссийска, страдающего тяжелым заболеванием. Мужчина заявил, что ему не предоставляют необходимый лекарственный препарат. 

Информация о проблеме, с которой столкнулся 36-летний Станислав Ломов, распространилась в кубанских медиа 10 марта. Мужчина, страдающий хроническим заболеванием суставов, рассказал, что не может получить лекарственный препарат, который ему выписали врачи. 

Препарат Станислав должен получать на льготных условиях в аптеке. Без регулярных инъекций препарата, которые необходимо делать каждые 28 дней, он испытывает сильные боли, а деформация суставов прогрессирует. 

“Если такую болезнь не лечить современными препаратами, наступают серьезные последствия. Суставы деформирует, из-за этого я передвигаюсь только на костылях, сам ходить не могу. Я писал жалобы в Минздрав. Когда идет просрочка, приходится лежать на кровати и принимать обезболивающие, потому что боль страшная”, - рассказал он. На записи он продемонстрировал свою руку, сильно деформированную заболеванием. 

По словам мужчины, он ни разу не получал препарат вовремя: осенью лекарство выдали с опозданием более чем на месяц, зимой задержка составила две недели. “Во время каждой такой паузы мужчину мучают страшные боли. Главврач новороссийской поликлиники №4 заявил, что все пациенты обеспечены лекарствами”, - проинформировал Kub Mash. 

Очередную шприц-ручку для инъекции Ломов должен был получить 4 марта, но по состоянию на 10 марта в аптеке все еще утверждали, что препарата нет. Станислав записал на видео свой разговор с сотрудницей аптеки: “Ничего не могу сказать, сегодня вторник, дата доставки”, - ответила женщина. 

После публикаций о проблеме следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело, а глава федерального СК Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании. 

“Длительное время мужчине, страдающему заболеванием, необходимый для инъекций лекарственный препарат выдается с регулярными задержками, а в марте текущего года медикаменты и вовсе не предоставлены. Обращения в различные инстанции результатов не принесли”, - констатировал официальный Telegram-канал ведомства. При этом в СК не уточнили, по какой статье возбуждено дело и есть ли в нем конкретные подозреваемые. 

"Кавказский узел" писал, что в сентябре суд в Кабардино-Балкарии обязал врачей бесплатно обеспечить пациента с муковисцидозом жизненно важным препаратом.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше