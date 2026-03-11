×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:38, 11 марта 2026

Суд оправдал Гагика Царукяна по делу о взятке на выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный суд Армении признал главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна невиновным в подкупе избирателей в ходе парламентских выборов 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян обвинялся в подкупе избирателей. В сентябре 2020 года суд отклонил ходатайство Службы национальной безопасности Армении об аресте Царукяна. Заседание прошло на фоне акции протеста сторонников лидера "Процветающей Армении". 

Гагик Царукян - бизнесмен, основатель и лидер партии "Процветающая Армения". В период "бархатной" революции 2018 года он присоединился к протестам против бывшего президента Сержа Саргсяна, занявшего пост премьер-министра страны, говорится в биографической справке о политике, опубликованной "Кавказским узлом". 

Антикоррупционный суд Армении на заседании сегодня вынес решение о признании главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна невиновным по делу о даче избирательной взятки, сообщило издание "Новости-Армения". 

Гагику Царукяну инкриминировались организация и управление группой с целью подкупа в пользу возглавляемой им партии и блока "Царукян" в ходе парламентских выборов 2017 года. В июне 2020 года армянский парламент удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности и лишении его свободы.

Царукян неоднократно заявлял, что считает сфабрикованными и имеющими очевидный политический подтекст уголовные дела, заведенные против него и его соратников. По словам политика, причиной является его критика в адрес действующего правительства Армении, которое "идет по пути террора в отношении оппонентов".

"Кавказский узел" также писал, что в конце января 2025 года сын армянского политика Гагика Царукяна Нвер Царукян был заочно арестован по делу о хулиганстве и ограблении. Он был объявлен в международный розыск.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:12, 11 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части
18:20, 11 марта 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
10:01, 11 марта 2026
Десять бойцов из Махачкалы названы убитыми на Украине
01:46, 11 марта 2026
1
 Следствие ищет виновных в смерти ребенка на качелях в Нальчике
01:32, 11 марта 2026
ФСБ сообщила о задержании девушки из Хакасии за вербовку подростка из Туапсе
00:34, 11 марта 2026
Житель Абинска получил первый в России штраф за экстремистский контент в Max
Все события дня
Новости
Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
12:58, 11 марта 2026
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению
Камнепад повредил водопровод. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:37, 10 марта 2026
Камнепад повредил водопровод в Армении
Мужчина печатает комментарий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:40, 10 марта 2026
Махачкалинец получил штраф за оскорбление армян
Задержание в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:41, 10 марта 2026
Мужчина арестован в Ереване после нападения на здание СНБ Армении
Поезд с российским зерном. Баку, 9 марта 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/segodnya-cherez-azerbajdzhan-v-armeniyu-otpravyat-rossijskoe-zerno
10:58, 9 марта 2026
Поезд с российским зерном отправлен через Азербайджан в Армению
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

Последние записи в блогах
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Замин Зяки. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 марта 2026, 15:49
Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку

Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
11 марта 2026, 12:58
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 марта 2026, 11:00
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Стоп-кадр разбитой дороги на улице Завокзальная в Хасавюрте. Фото: "Народный фронт Дагестан" / Telegram-канал
10 марта 2026, 23:00
Жители Хасавюрта пожаловались на состояние дороги

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше