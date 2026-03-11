Суд оправдал Гагика Царукяна по делу о взятке на выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный суд Армении признал главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна невиновным в подкупе избирателей в ходе парламентских выборов 2017 года.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян обвинялся в подкупе избирателей. В сентябре 2020 года суд отклонил ходатайство Службы национальной безопасности Армении об аресте Царукяна. Заседание прошло на фоне акции протеста сторонников лидера "Процветающей Армении".

Гагик Царукян - бизнесмен, основатель и лидер партии "Процветающая Армения". В период "бархатной" революции 2018 года он присоединился к протестам против бывшего президента Сержа Саргсяна, занявшего пост премьер-министра страны, говорится в биографической справке о политике, опубликованной "Кавказским узлом".

Антикоррупционный суд Армении на заседании сегодня вынес решение о признании главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна невиновным по делу о даче избирательной взятки, сообщило издание "Новости-Армения".

Гагику Царукяну инкриминировались организация и управление группой с целью подкупа в пользу возглавляемой им партии и блока "Царукян" в ходе парламентских выборов 2017 года. В июне 2020 года армянский парламент удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности и лишении его свободы.

Царукян неоднократно заявлял, что считает сфабрикованными и имеющими очевидный политический подтекст уголовные дела, заведенные против него и его соратников. По словам политика, причиной является его критика в адрес действующего правительства Армении, которое "идет по пути террора в отношении оппонентов".

"Кавказский узел" также писал, что в конце января 2025 года сын армянского политика Гагика Царукяна Нвер Царукян был заочно арестован по делу о хулиганстве и ограблении. Он был объявлен в международный розыск.