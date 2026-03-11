×

Главная   /   Лента новостей
20:12, 11 марта 2026

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к шести годам колонии Зураба Алиева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Алиев 10 марта был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Алиев без уважительных причин "6 сентября 2024 года, в период мобилизации", не явился к установленному времени на службу в воинскую часть.

"21 апреля 2025 года Алиев  добровольно явился в военный следственный отдел в Нальчике, а с 6 сентября 2024 года до 21 апреля 2025 года он проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

Кроме того, суд установил, что Алиев уже был осужден к реальному лишению свободы за тяжкое преступление, судимость по которому не снята и не погашена.

В суде Алиев признал вину полностью. "Подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Зураб Алиев. Дело поступило в суд 3 марта, и на заседании 10 марта был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

