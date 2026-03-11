×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:49, 11 марта 2026

Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку

Замин Зяки. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил активиста Замина Зяки к 7,5 года лишения свободы. Он не признал свою вину и заявил, что его преследуют за общественную деятельность. 

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель предложил приговорить общественного активиста Замина Зяки к 8 годам лишения свободы. Сам Зяки не признает себя виновным. 

 9 апреля руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки были доставлены в следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана, там им предъявили обвинения в экономических преступлениях. Они были арестованы в рамках обновленного дела против ряда азербайджанских и иностранных НПО. Активистам вменяются "должностной подлог", "злоупотребление должностными полномочиями" и "легализация незаконно полученных средств", следствие изучает их связи с западными донорами, в том числе с USAID. Деятельность последнего была прекращена в Азербайджане решением правительства в феврале 2025 года.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании суда по делу Зяки под председательством судьи Эльмина Рустамова завершился процесс по делу активиста. Суд признал его виновным по всем трем статьям обвинения - 193-1.3.2 (легализация доходов, полученных преступным путем), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) - и приговорил его к 7,5 года лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Адвокат активиста Гюнай Исмайлова сказала, что защита настаивала на оправдательном вердикте и потому не согласна с приговором. По ее словам, Зяки не совершал вменяемых ему преступлений. Его деятельность носила общественный характер, он не занимал должностей и потому не мог совершить должностных преступлений.

"Калификация использования грантов как "легализация доходов, полученных преступным путем" не состоятельна, поскольку эти средства являлись финансовой помощью гражданскому обществу. С другой стороны, если даже гранты не были зарегистрированы, то за это полагается только административное наказание в виде штрафа", - отметила адвокат.

Исмайлова сказала, что защита подаст апелляцию на приговор. По ее словам, сам Зяки отверг обвинения и заявил, что его преследуют за общественную деятельность.

Ранее правозащитники признали Зяки политзаключенным.

Уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте этого года (2025) дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию было привлечено более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство было допрошено с предупреждением о новых вызовах, но более чем 10 лицам были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну", - ранее сказал эксперт в области права, пожелавший остаться неназванным.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:01, 11 марта 2026
Десять бойцов из Махачкалы названы убитыми на Украине
01:46, 11 марта 2026
1
 Следствие ищет виновных в смерти ребенка на качелях в Нальчике
01:32, 11 марта 2026
ФСБ сообщила о задержании девушки из Хакасии за вербовку подростка из Туапсе
00:34, 11 марта 2026
Житель Абинска получил первый в России штраф за экстремистский контент в Max
22:44, 10 марта 2026
Четыре бойца из Дагестана убиты на Украине
20:19, 10 марта 2026
Два астраханских полицейских приговорены к колонии за избиение задержанного
Все события дня
Новости
Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
12:58, 11 марта 2026
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению
Азербайджанские переселенцы. 11 марта 2026 года. Фото: Report https://report.az/daxili-siyaset/xocavend-ve-xocali-rayonlarina-novbeti-koc-karvanlari-yola-salinib1214323465
08:00, 11 марта 2026
Число возвращенных в Карабах азербайджанских семей превысило 7,5 тысячи
Тофиг Ягублу. Кадр видео Meydan TV www.youtube.com/watch?v=nudyELACHPI
01:10, 11 марта 2026
Ягублу отказался прекратить голодовку вопреки большой потере веса
Грузовики с гуманитарной помощью Азербайджана Ирану. 10 марта 2026 года. Фото: Report https://report.az/xarici-siyaset/azerbaycan-prezidentinin-tapsirigina-esasen-irana-humanitar-yardim-yola-salinib
10:35, 10 марта 2026
Азербайджан отправил Ирану 30 тонн гуманитарной помощи
Люди на погранпереходе из Ирана в Азербайджан. Фото: АПА https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/iz-irana-cerez-azerbaidzanskuyu-granicu-do-six-por-evakuirovany-1873-celoveka-obnovleno-1-639771
04:37, 10 марта 2026
Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан превысило 2000 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

Последние записи в блогах
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
1
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
11 марта 2026, 12:58
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 марта 2026, 11:00
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Стоп-кадр разбитой дороги на улице Завокзальная в Хасавюрте. Фото: "Народный фронт Дагестан" / Telegram-канал
10 марта 2026, 23:00
Жители Хасавюрта пожаловались на состояние дороги

Молодые люди в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 марта 2026, 17:25
Два жителя Ростовской области осуждены по делу о теракте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше