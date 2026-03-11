Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил активиста Замина Зяки к 7,5 года лишения свободы. Он не признал свою вину и заявил, что его преследуют за общественную деятельность.

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель предложил приговорить общественного активиста Замина Зяки к 8 годам лишения свободы. Сам Зяки не признает себя виновным.

9 апреля руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки были доставлены в следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана, там им предъявили обвинения в экономических преступлениях. Они были арестованы в рамках обновленного дела против ряда азербайджанских и иностранных НПО. Активистам вменяются "должностной подлог", "злоупотребление должностными полномочиями" и "легализация незаконно полученных средств", следствие изучает их связи с западными донорами, в том числе с USAID. Деятельность последнего была прекращена в Азербайджане решением правительства в феврале 2025 года.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании суда по делу Зяки под председательством судьи Эльмина Рустамова завершился процесс по делу активиста. Суд признал его виновным по всем трем статьям обвинения - 193-1.3.2 (легализация доходов, полученных преступным путем), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) - и приговорил его к 7,5 года лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Адвокат активиста Гюнай Исмайлова сказала, что защита настаивала на оправдательном вердикте и потому не согласна с приговором. По ее словам, Зяки не совершал вменяемых ему преступлений. Его деятельность носила общественный характер, он не занимал должностей и потому не мог совершить должностных преступлений.

"Калификация использования грантов как "легализация доходов, полученных преступным путем" не состоятельна, поскольку эти средства являлись финансовой помощью гражданскому обществу. С другой стороны, если даже гранты не были зарегистрированы, то за это полагается только административное наказание в виде штрафа", - отметила адвокат.

Исмайлова сказала, что защита подаст апелляцию на приговор. По ее словам, сам Зяки отверг обвинения и заявил, что его преследуют за общественную деятельность.

Ранее правозащитники признали Зяки политзаключенным.

Уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте этого года (2025) дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию было привлечено более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство было допрошено с предупреждением о новых вызовах, но более чем 10 лицам были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну", - ранее сказал эксперт в области права, пожелавший остаться неназванным.