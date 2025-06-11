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10:50, 11 июня 2025

Число политзаключенных в Азербайджане выросло до 375

Сотрудники полиции задерживают активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Список азербайджанских политзаключенных за четыре месяца пополнился более чем 20 именами журналистов, оппозиционеров, активистов и верующих.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году впервые с начала 2000-х годов число политзаключенных в Азербайджане превысило 300. 12 февраля 2025 года союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал новый список политзаключенных, включив в него 357 имен.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

10 июня союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал новый список политзаключенных Азербайджана, включив в него 375 фамилий.Список составлен сокоординаторами союза – директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель организации, из предыдущего списка, обнародованного 12 февраля, исключены три человека. Среди них - журналистка Шахназ Бейляргызы, которая была переведена под домашний арест, и еще два человека, у которых завершился срок наказания.

Число политзаключенных продолжает расти

"Число политзаключенных продолжает расти. К сожалению, майское распоряжение о помиловании вообще не коснулось политзаключенных. С 12 февраля у нас появился 21 новый политзаключенный", - сказал представитель правозащитного союза.

Он указал на продолжающийся тренд уголовного преследования журналистов. За обзорный период арестованы журналисты Нурлан Гахраманлы, Фатима Мовламлы и Ульвия Али, все они привлечены по делу Meydan TV.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13, о них рассказано в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане"

Кроме того, за решеткой оказался активист Ахмед Мамедли, который в последнее время также занимался журналистской деятельностью.

Еще одной негативной тенденцией правозащитник назвал «реанимирование» прокуратурой уголовного дела против местных и иностранных НПО, по которому за обзорный период были арестованы правозащитники и активисты Башир Сулейманлы, Мамед Мамедзаде, Асеф Ахмедов и Замин Зяки.

Кроме того, подчеркнул источник, продолжались аресты политических активистов, и список пополнили четверо членов партии Народного фронта Азербайджана – Кенан Зейналов, Новруз Тагиев, Гюндуз Мирзоев и Заур Аскеров.

Правозащитники признали политзаключенным и арестованного по обвинению в госизмене талышского активиста Захириддина Ибрагимова, выданного властям Азербайджана Россией.

Также в списке оказались верующие, число которых в последние годы традиционно преобладает в общем составе политзаключенных, сказал представитель организации.

375 политзаключенных разделены в списке на 12 групп, в том числе «журналисты и блогеры» - 29 человек, «правозащитники» – 6, «члены оппозиционных партий и представители гражданского общества» – 39, «активисты национальных меньшинств» - 5, «антивоенные активисты» – 2, «арестованные по событиям в Союдлу», «политэмигранты, депортированные из Германии», «верующие» – 241, «осужденные по Тертерскому делу» – 8, «осужденные по Гянджинскому делу» – 13, «пожизненно заключенные»  – 12, «арестованные по Имишлинскому делу», - 13.

Напомним, власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных. По мнению главы комитета по правам человека парламента Азербайджана Захида Оруджа, указанные лица привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством и были осуждены либо находятся под следствием.

"В большинстве случаев, это те силы, которые участвовали в международных проектах, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Азербайджана, и должны были действовать в легитимно. Деятельность вне этого – это уже события контрабанды, уклонение от налогов", – ранее заявил Орудж агентству Turan.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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