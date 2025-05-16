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07:53, 16 мая 2025

Дело о беспорядках в Имишли дошло до суда

Задержанные после беспорядков в Имишли. Январь 2025 года. Фото пресс-службы МВД Азербайджана.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четырнадцать человек обвинены в хулиганстве в связи с беспорядками, которые произошли в Азербайджане после гибели детей в ДТП с участием полицейского автомобиля.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. На месте аварии погибли двое детей, еще три человека (две девочки и водитель) получили травмы. После этого начались беспорядки: разгневанные горожане разгромили полицейский автомобиль и вступили в стычки с силовиками. Задержано несколько участников беспорядков, сообщило МВД, не уточнив их число. 22 января в больнице умер еще один ребенок, пострадавший в ДТП.

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/
15:29 24.01.2025
Имишли: гибель детей и уличные беспорядки
18 января 2025 года в азербайджанском городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. Погибли трое детей, два человека получили ранения. Авария спровоцировала протесты местных жителей. Силовики задержали несколько человек, в том числе оппозиционных активистов.

В Имишлинском районном суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу 14 человек, задержанных на месте стихийного протеста в Имишли. На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых, сообщило 15 мая на своем сайте Meydan TV.

В январе тот же суд отправил под арест 14 задержанных . Им предъявлено обвинение по статье 221.2.1 УК Азербайджана (хулиганство группой лиц).

Следующее судебное заседание назначено на 27 мая. Информации о том, был ли привлечен к ответственности водитель полицейского автомобиля, пока не поступало, сообщило издание.

Напомним, 21 января стало известно о задержании несовершеннолетнего, который, по версии следствия, угнал машину и управлял ею без прав. Две оппозиционные партии сообщили о задержании своих сторонников в связи с критическими постами в соцсети о ДТП в Имишли. Перед освобождением от них потребовали удалить публикации.

По факту ДТП районная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц (статья 263.3 УК Азербайджана).

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Автор: "Кавказский узел"

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