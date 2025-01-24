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11:30, 24 января 2025

Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

18 января 2025 года в азербайджанском городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. Погибли трое детей, два человека получили ранения. Авария спровоцировала протесты местных жителей. Силовики задержали несколько человек, в том числе оппозиционных активистов.

Авария

Днем 18 января 2025 года в городе Имишли, (в 208 километрах юго-западнее Баку) произошло ДТП с участием автомобиля государственной дорожной полиции (ГДП) со "смертельным исходом", сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Согласно сообщению прокуратуры, автомобиль Государственной дорожной полиции совершил наезд на детей на обочине дороги после того, как его неожиданно подрезал другой автомобиль. Машина ГДП, пытаясь избежать столкновения, выехала на обочину и сбила находившихся там детей. По факту ДТП в Имишлинской районной прокуратуре было открыто уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц) УК Азербайджана.

ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. Фото: Apa Group https://zerkalo.az/po-delu-o-rezonansnom-dtp-v-imishli-arestovan-nesovershennoletnij/СМИ распространили кадры, как утверждается, снятые видеорегистратором машины ГДП 1. На них видно, как поперек пути следования автомобиля ГДП появляется автомобиль марки Mercedes. Водитель ГДП съезжает на обочину и наезжает на стоявших там людей 2.

Врачи прибывших бригад скорой помощи констатировали на месте происшествия смерть девочки. В Имишлинской районную больницу были доставлены еще три девочки, в том числе одна в критическом состоянии, и мужчина. Девочке 2015 года рождения и мужчине 1992 года рождения были поставлены диагнозы "закрытая черепно-мозговая травма". Позже один ребенок скончался в больнице, остальные находились в реанимационном отделении, сообщили в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями. 22 января 2025 года в бакинской больнице скончался третий ребенок, пострадавший в ДТП 3.

21 января 2025 года Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что виновник аварии - местный житель 2008 года рождения, угнавший автомобиль Mercedes-Benz 190. Юноша управлял машиной, не имея водительских прав и попытался скрыться с места происшествия, согласно версии прокуратуры. В отношении него районной прокуратурой заведено уголовное дело и по решению суда несовершеннолетний был арестован 4.

Протесты местных жителей

ДТП со смертельным исходом вызвало волнение среди местных жителей. В социальных сетях распространены кадры, как десятки людей эмоционально выражают протест против действий сотрудников ГДП. Они разгромили полицейский автомобиль, вступили в стычки с полицией. За кадром слышны крики: "Пять детей сбили", "Пусть Аллах покарает их!" 5.

Житель Имишли рассказал, что 19 января 2025 года толпа прохожих, перевернув полицейский автомобиль, двинулась к районному управлению полиции с криками: "В отставку". Местные и вызванные из соседних районов сотрудники полиции, по его данным, массово задерживали людей. Вечером того же дня в Имишли по центральным улицам прошла колонна автотехники с солдатами внутренних войск, сопровождаемая броневиками. 

Задержанные после беспорядков в Имишли. Фото пресс-службы МВД Азербайджана.По азербайджанского политика Асифа Юсифли, высказанному в программе «Сложный вопрос», событие вызвало протесты из-за глубинных проблем, включая тяжелое социально-экономическое положение страны и неправомерные действия чиновников и полиции. «Гнев жителей Имишли был подогрет тем, что виновником аварии был сотрудник... Было очевидно недовольство исполнительной властью района и полицией. Неслучайно протестующие потребовали отставок», – отметил он 6.

В МВД сообщили, что в связи с беспорядками "несколько человек, пытавшихся совершать правонарушения с причинением дополнительных повреждений служебной машине, задержаны, по факту начато уголовное дело, ведется расследование". Представитель МВД заявил, что противоправные действия пресечены 7

За совершение "хулиганских действий в общественном месте" в Имишлинском районе задержана "группа лиц", сообщила 19 января 2025 года пресс-служба МВД Азербайджана. Источник в правоохранительных органах Имишлинского района сообщил, что задержанных девять 8.

Председатель Меджлиса (совета) оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы сообщил, что на территории Имишлинского района власти отключили доступ в интернет, чтобы "не допустить распространения протестов возмущенного населения". Позже информацию об отключении интернета подтвердил отец погибшей девочки.

Аналогичным образом власти действовали во время протестов в селе Союдлу летом 2023 года из-за угрозы строительства водоема для стока отходов месторождения "Гядабей", которые привели к арестам, травмами, проверкам. Протесты в Имишли также напомнили события осени 2015 года в Нардаране, когда в ходе спецоперации силовики задержали 14 человек, в том числе лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде. Это стало причиной беспорядков, в ходе которых были убиты семь человек. 

Задержания оппозиционных активистов

В первые дни после аварии две оппозиционные партии сообщили о задержании своих сторонников в связи с критическими постами в соцсети о ДТП, перед освобождением от них потребовали удалить публикации.

19 января 2025 года активист партии "Мусават" Аликрам Хуршидов (Хуршудов) был задержан в своем доме в городе Ширван. При задержании он был избит силовиками, которые, по словам матери активиста, говорили про публикацию ее сына о событиях в Имишли. Суд в Ширване в закрытом режиме приговорил Хуршидова к административному аресту. Однопартийцы указали на политический мотив преследования Хуршидова, он известен своей критикой в адрес властей. По словам матери Хуршидова, “он был впечатлен произошедшим там, гибелью детей и официальными сообщениями, в которых виновными выставляли местных жителей, протестовавших против случившегося. Аликрам написал в Facebook*, что "у нас в стране полиция всегда права, а бедняки всегда виноваты" 9. И когда его увозили, один из полицейских в гражданском мне сказал, что Аликрама забирают из-за написанного о событиях в Имишли", - рассказала она.

В партии Народного Фронта Азербайджана сообщили о задержании Гулу Мамедли и Сарвана Ахмедова, у которого после задержания на несколько часов оказались удалены все записи в сщцсетях. 

В Баку 19 и 20 января 2025 года были задержаны член ПНФА Кярим Шукюров и член партии "Мусават" 75-летний Рафиг Керимли. 

Сын Рафига Керимли, заместитель председателя партии "Мусават" Фарадж Керимли сообщил, что вечером 19 января 2025 года к ним позвонили и вызвали отца в полицию. По его словам, Рафиг Керимли сказал, что болен и сможет прийти на следующий день, но в 23.30 за ним приехала машина проверить, действительно ли болен. По мнению Керимли, его отца приглашали в полицию из-за поста в соцсети с критикой самоуправства полиции в Имишли, содержащую две строки.

Кярим Шукюров сообщил, что 20 января в управление полиции его спрашивали о его записях в социальной сети и "по предложению полиции” он записи стер. У Гулу Магеррамли забрали и отключили сотовый телефон. “Замначальника полиции просил стереть из сети выставленный мной ролик о внутренних войсках в Имишли" , - пояснил Гулу Магеррамли.

Зампред партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли сообщил, что в Имишли введена тяжелая техника внутренних войск, задержания граждан продолжаются. При этом он отметил, что после событий в Имишли в стране было много задержаний и приводов в полицию членов партии, но все быстро были отпущены.

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Примечания

  1. https://media.az/post/1068002238
  2. https://t.me/apa_az/93350
  3. Пострадавшая при ДТП в Имишлинском районе девочка скончалась 22 января в больнице // Meydan.TV, 22.01.2025.
  4. В Имишли арестован несовершеннолетний, по вине которого в ДТП погибли двое детей // Report.az, 21.01.2025.
  5. В Имишлинском районе арестованы 14 участников акции протеста // Meydan.tv, 22.01.2025.
  6. Что показал инцидент в Имишли? – Асиф Юсифли о «Сложном вопросе» // Turan.az, 21.01.2025.
  7. Задержаны правонарушители, нанесшие ущерб служебному авто на месте ДТП в Имишли // Moderator.az, 18.01.2025.
  8. В связи с инцидентом в Имишли после ДТП с гибелью детей арестованы 9 человек // Turan.az, 19.01.2025.
  9. https://www.facebook.com*/elikiram.xurshidov
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