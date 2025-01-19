Оппозиционер Хуршидов арестован в Ширване на 10 суток

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Суд в Ширване приговорил к административному аресту Аликрама Хуршидова, известного критикой в адрес властей. Однопартийцы указали на политический мотив преследования Хуршидова.

Как писал "Кавказский узел", член партии "Мусават" Аликрам Хуршидов был задержан минувшей ночью в своем доме в городе Ширван. При задержании он был избит. Хуршидов известен своей критикой в адрес властей, сообщили в партии.

Ширванский горсуд сегодня приговорил Аликрама Хуршидова к 10 суткам административного ареста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя "Мусават" Мустафа Гаджибейли.

"Какое правонарушение ему вменили, мы пока не знаем. Однако мы уверены, что арест носит политический характер и обвинение ложное. Ибо обвиняемого в административном проступке не задерживают, посылая к нему домой два десятка лиц в масках, которые посреди ночи ворвались к нему в дом. Более того, поступили сведения об оказании физического давления на Аликрама Хуршидова. Его арестовали за оппозиционную деятельность и взгляды, в частности, за критику властей в социальных сетях", - рассказал Гаджибейли.

На странице Аликрама Хуршидова в Facebook* содержатся публикации с критикой действий полиции и властей за преследования журналистов и активистов, а также ироничные комментарии о том, что сухопутные границы страны остаются закрытыми под предлогом борьбы с коронавирусом, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Из-за того что суд был в воскресенье, мы не смогли направить адвоката

По его словам, у Хуршидова не было полноценной защиты в суде. "Из-за того что суд был в воскресенье, мы не смогли направить адвоката. Дело в том, что по выходным адвокатские бюро в Баку не работают, и адвокаты не могут взять ордер на вступление в защиту. Поэтому у Аликрама Хуршидова не было адвоката, а если был, то формально – по назначению", – сказал Гаджибейли, добавив, что партия привлечет к защите адвоката, и арест будет обжалован.

Получить комментарии в МВД и Ширванском городском суде не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в ноябре 2017 года Аликрам Хуршидов был арестован по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия и сопротивлении полиции. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. В августе 2018 года срок наказания был сокращен на полгода, а в марте 2019 года Хуршудов был помилован. В июле 2022 года Хуршидов вновь был обвинен в неподчинении полиции и арестован в административном порядке на 30 суток. Его однопартийцы сочли обвинение ложным, а арест политически мотивированным.

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