Протесты в Союдлу: люди против рудника

13 июля 2023, 23:14

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Акции протеста жителей села Союдлу, начавшиеся в конце июня 2023 года из-за угрозы строительства водоема для стока отходов месторождения "Гядабей", привели к арестам, травмами, проверкам и к закрытию рудника. Как развивались события вокруг мятежного золоторудного предприятия рассказано в справке "Кавказского узла".

20 июня 2023 года в селе Союдлу началась акция протеста местных жителей против искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Поводом для протеста стало намерение золотодобывающей компании построить на пастбищных землях второй водоем-хвостохранилище для стока воды с кислотным содержанием

Село Союдлу находится в 450 километрах к западу от Баку и в 55 километрах от Гянджи в горной местности.

Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining.Компания владеет правами на добычу и разведку сроком до 25 лет с 26 февраля 2007 года на Гедабекской площадке в 300 квадратных километров. В 2008 году Anglo Asian начала строительство карьера и установки кучного выщелачивания и переработки для извлечения золота, меди и серебра, сообщается на сайте компании .

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году .

Акция была жестоко подавлена местной полицией с применением дубинок и слезоточивого газа. По словам участницы акции, для стока отходов после химического очищения на месторождении несколько лет назад был построен водоем, куда сбрасываются воды с кислотным содержанием. Этот пруд заполнен и компания намерена построить новый водоем близко к селу – на пастбищных землях. "Мы выразили протест, а против нас запустили полицию. Они силой стали нас разгонять, в нас стреляли слезоточивым газом, грубо толкали, некоторые падали", – рассказала "Кавказскому узлу" жительница села.

В результате разгона акции протеста около 10 жителей села пострадали, они отравились слезоточивым газом, некоторые получили травмы. На месте им оказали медицинскую помощь Шесть жителей села были задержаны.

Позже один из местных жителей сообщил, что пять человек из числа протестующих арестованы на 20 суток, 75-летнюю участницу протеста отпустили из полиции, назначив ей штраф в размере 1500 манатов (около 900 долларов).

Пресс-служба МВД Азербайджана 20 июня сообщила, что "в селе Союдлу Гядабейского района группа лиц осуществила незаконное вмешательство в строительство искусственного озера".

В Союдлу были командированы сотрудники МВД, ведется расследование, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе МВД, не подтвердив и не опровергнув информацию об арестованных.

Утром 21 июня жители Союдлу направилась маршем в райцентр к зданию полиции, чтобы потребовать освобождения задержанных накануне односельчан. Однако полиция снова преградила им путь. Трансляцию с акции вело Meydan TV. Селяне держали плакаты с лозунгами: "Не загрязняйте природу!", "Не отравляйте воду!", "Не отравляйте реку Куру", "Не хотим, чтобы наши дети росли больными!". Протестующие также осудили полицейское насилие на акции 20 июня. В репортаже Meydan.TV они демонстрировали многочисленные синяки, ссадины и следы избиения - на животе, руках, лице, полученные днем ранее .

Встреча с главой

К селянам вышел глава Гядабейского района, и пригласил на встречу 15 активистов. Он посетовал, что "жителей неверно информируют", заметив, что деятельность золоторудного предприятия положительно повлияла на материальное положение местных жителей.

Глава также сообщил, что после завершения добычи руды окрестные территории будут рекультивированы, возвращены в прежнее состояние и вновь предоставлены в распоряжение селян. Он не назвал сроков реализации этих планов.

При этом он назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии.

Сельчане сочли встречу безрезультатной, назвали ее монологом, а не диалогом и сообщили, что будут добиваться остановки строительства водоема и освобождения всех арестованных односельчан

Создание комиссии

В этот же день, 21 июля, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о создании комиссии по изучению ситуации в селе Союдлу Гядабейского района.

Председателем комиссии назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. В ее состав вошли также заместители министров здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, сельского хозяйства, заведующий отделом промышленности и энергетики аппарата кабинета министров, начальник государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и глава исполнительной власти Гядабейского района.

Комиссии поручено обеспечить проведение мониторингов и оценки сложившейся ситуации в Союдлу Также комиссии предписано обеспечить изучение обращений граждан в области охраны здоровья жителей и окружающей среды.

Строительные работы были приостановлены и протестующие остановили акцию.

22 июня въезд в село Союдлу, где проходили протестные акции, был ограничен. На въезде установлен полицейский пост, в село могли попасть только люди с местной пропиской.

Один из активистов в комментарии "Кавказскому узлу" отметил, что Союдлу взяли в "полицейское окружение": на всех путях к селу выставили посты полиции, которые пропускают в населенный пункт только местных жителей. "Наблюдают, чтобы пешком окрестными тропами также никто не пробрался посторонний. Они подозревают, что нас кто-то подбивает протестовать, но мы сами действуем. Мы не против правительства и государства, мы хотим жить в здоровой атмосфере. Мы также требуем освобождения пяти арестованных наших сельчан", - заключил он.

Мнения правозащитников

Местные жителирассказали, что силовики не сообщали о судьбе людей, задержанных после акций протеста в Союдлу, и предостерегали от огласки событий в селе.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров указал на непрозрачность расследования полиции дел в отношении жителей Союдлу. "Ни МВД, ни другие силовые структуры не предоставляют комментариев и информации. Неясно, за что людей арестовывают.. Число арестованных после этого неизвестно. При этом въезды в село заблокированы, и мы не можем поехать туда, чтобы на месте выяснять, сколько человек арестовано, составить списки и направить потом запросы в МВД", - сказал правозащитник. Схожее мнение высказал глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Недопустимо было, когда полицейские дубинками гнали пожилых женщин, отравляли слезоточивым газом. Если они все-таки решили селян в чем-то обвинять, то надо было проводить расследование в соответствии с законом,, а не похищать их, не информируя близких о их судьбе.

Соучредитель рабочей группы защиты прав жителей села Союдлу Афияддин Мамедов рассказал о сообщениях селян о том, что телефонные переговоры могут прослушиваться. "Они запуганы, не хотят сотрудничать с посторонними людьми", - сказал он.

Комитет защиты журналистов выпустил заявление о том, что насилие над представителями средств массовой информации и блогерами, которые освещали события в селе Союдлу, требует внимания со стороны властей Азербайджана.

Мнения экологов

22 июня члены правительственной комиссии побывали в селе Союдлу и встретились с местными жителями.

Комиссия провела замеры. "Специальными приборами мы провели замеры атмосферного воздуха вокруг села, опасных веществ не выявлено. Параметры технических газов в воздухе в норме. Следов цианида в атмосфере не выявлено, оснований для вашего беспокойства нет", - сказал министр экологии Мухтар Бабаев. Он заверил, что строительство второго водоема близ Союдлу не ведется.

Жители Союдлу заявили, что местных активистов на встречу с министром не пустили.

По мнению эколога Фуада Гасанова, объективная оценка влияния хранящихся в водоеме отходов производства возможна при участии независимых экологов в работе правительственной комиссии, но независимые экологи в эту комиссию не включены.

Представитель Коалиции азербайджанских НПО по прозрачности в добывающей промышленности Илхам Гусейнли также подверг сомнению заявленные первоначальные результаты работы правительственной комиссии, заявившей о безвредности производства для здоровья жителей

Аресты активистов

21 июня был задержан активист движения Nida Эльмир Аббасов после того, как он раскритиковал в соцсети действия полиции в отношении участников протестной акции в селе Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка. 22 июня Сумгаитский городской суд приговорил активиста движения Nida Эльмира Аббасова к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции

22 июня утром был задержан азербайджанский активист Гияс Ибрагимов. Мать Гияса Шура Амирасланова сообщила, что ее сына задержали из-за поста в Facebook* c критикой действий полиции при разгоне акции в Союдлу. "Они потребовали удалить пост, которым он поделился ранее, Гияс не согласился", - сообщила мать активиста.

22 июня были задержаны и насильно выдворены из села журналист-фрилансер Эльсевер Мурадзаде, сотрудница онлайн издания Abzas Media Наргиз Абсаламова и сотрудничающая с азербайджанской службой "Голоса Америки" репортер Нигяр Мубариз, прибывшие в Союдлу для подготовки материалов о протестах местных жителей. Репортеры, которым вменили "незаконное" проникновение в село, заявили о физическом насилии. Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов отметил, что действия силовиков в Союдлу подпадают под признаки статьи 163 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" УК Азербайджана.

23 июня местная активистка сообщала, что силовики задержали еще трех человек из Союдлу. Глава села и полиция не подтвердили эту информацию, а офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у ранее арестованных сельчан.

23 июня активисток Гюльнару Мехдиеву, Нармину Шахмарзаде и Санубару Гейдарову выдворили охранники с торжественного приема в посольстве США за проведение флешмоба. При выходе их забрала полиция. По словам девушек, своей акцией они хотели привлечь внимание к ситуации в селе Союдлу.

Арест Назима Бейдемирли

В начале конфликта бывший депутат Милли Меджлиса от Гядабейского района и бывший член парламентской комиссии по экологическим вопросам Назим Бейдемирли прокомментировал ситуацию "Кавказскому узлу". В селе Союдлу "действительно существуют экологические проблемы", - отметил он. Бейдемирли направлял депутатский запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием окружающей среде, растительности, падежом скота у жителей Союдлу. "Планы по строительству нового озера стали, видимо, последней каплей, переполнившей чашу терпения людей, и они вышли на протест. Но вместо того чтобы людей выслушать, против них применили силу", - сказал Бейдемирли

4 июля Назим Бейдемирли был задержан. По словам адвоката, задержание связано с протестами жителей села Союдлу. В МВД сообщили, что Бейдемирли задержан по заявлению о вымогательстве.

26 июня Назим Бейдемирли выразил беспокойство "тиражированием новостей" в социальных сетях и медиа о расследовании правоохранительными органами его причастности к организации протестов в селе Союдлу. "А теперь тиражируются "новости" о якобы выбивании в главном управлении по борьбе с организованной преступностью (МВД) под пытками показаний против меня у арестованных из Союдлу", - написал Бейдемирли в соцсети.

5 июля Наримановский районный суд Баку арестовал Бейдемирли на четыре месяца. 6 июля защита подала апелляционную жалобу, считая обвинение политически мотивированным. 10 июля Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест Бейдемирли.

12 июля Активист Лятиф Мамедов был задержан после того, как написал критический пост под опубликованным в социальных сетях видео с высказываниями президента Азербайджана Ильхама Алиева о событиях в Союдлу. Ночью он был отпущен из полиции с присуждением административного штрафа по статье о неповиновении полиции. Мамедов заявил, что силовики заставили его удалить комментарий с критикой президента Алиева.

Выступление Ильхама Алиева

11 июля на расширенном заседании правительства по социально-экономическим итогам первого полугодия 2023 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Минэкологии в связи с загрязнением иностранным инвестором окружающей среды Азербайджана .

Алиев счел обоснованными требования жителей Гядабейского района в связи с загрязнением окружающей среды золоторудным предприятием. Но, как написал блогер "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле", "президент И.Алиев расставил точки под этой историей. Две разные точки".

"Люди по праву голос протеста, но слышал ли кто-нибудь их голос? Нет!? День, два дня, три дня, пять дней куда смотрело министерство экологии и природных ресурсов? Разве оно не ведало о том, что есть такая проблема? Либо знало и закрывало глаза, либо не знало. И то, и другое неприемлемо", - сказал Алиев.

"Кто не одобрит эти слова президента? Для меня они были неожиданны и радостны. Значит, простые люди были правы, а виновата иностранная компания и Минэкологии", - прокомментировал "Ветер с Апшерона".

"Часть граждан, поддавшись подстрекательствам провокаторов, совершила безнравственные, противозаконные действия, что является невыносимым и неприемлемым... Некоторые из этих провокаторов скрываются в Азербайджане, другие – за рубежом. Те, что в Азербайджане, уже выявлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Мы привлечем к ответственности и тех, кто за рубежом", - добавил Алиев.

По его оценке – полиция – единственная структура, которая проявила себя достойно в этом конфликте "И теперь кто-то приходит и смеет запятнать полицию. Я не позволю этого, и пусть каждый знает об этом – провокаторы, те, кто поддался этим провокациям, и вся общественность", – отметил Алиев.

" Ветер с Апршерона" резюмировал: "Получается, что полиция была права, проявила бдительность. Аресты и задержания обоснованы, ведь надо наказать провокаторов. А кто из селян провокатор, кто не провокатор определят следователи из той же полиции. Из этих слов вытекает, что лучше бы селяне молчали и травились ядом из комбинатского водоема. А теперь они то ли провокаторы, то ли обманутые преступниками невежды. В обоих случаях будут наказаны"', - полагает блогер.

Итоги проверки и закрытие рудника

12 июля министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев сообщил, что проверки не выявили воздействия рудника в Союдлу на окружающую среду и здоровье людей, однако из-за нарушений его деятельность будет приостановлена. Местные активисты ожидают направления международных экспертов для объективной оценки.

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