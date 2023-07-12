Власти Азербайджана на фоне критики приостанавливают работу рудника в Союдлу

Как писал "Кавказский узел", 20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году.

Первичные результаты работы правительственной комиссии по изучению оценки воздействия деятельности рудника на окружающую среду и здоровье населения "не выявили превышения загрязняющих веществ в воздухе" и их вредного влияния на здоровье жителей, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

"У местного населения было беспокойство относительно высокого уровня загрязняющих веществ воздухе в селе Союдлу Гядабейского района. Однако проведенные в первый день деятельности комиссии исследования выявили, что уровень загрязняющих веществ не превышает нормы", - сказал Бабаев.

По его словам, также было проведено медицинское обследование местных жителей, хотя не все согласились принять в нем участие. "Были те, кто вовсе отказался от обследования. Были и те, кто, обследовался тщательно в стационарных условиях. По информации из Минздрава, на здоровье жителей нет серьезного негативного воздействия. Число случаев онкологических заболеваний ниже среднестатистических показателей по Гядабейскому району. А это означает, что случаи заболеваний не связаны с отходами предприятия", - отметил министр.

По его словам, "в 86 точках, где были проведены замеры, в воздухе было выявлено, что по радиационному фону, отравляющим веществам и другим параметрам показатели в норме".

Вместе с тем Бабаев сообщил о выявлении нарушений в деятельности золоторудного предприятия. Так, "создание искусственного озера для сбора токсичных отходов вблизи реки не было согласовано с соответствующими структурами". "Не было единого плана по созданию единой системы мониторинга, не были приняты важные меры по минимизации воздействия цианидов и других тяжелых металлов, устранению запаха в окружающей среде. Вокруг озера не были установлены необходимые заграждения", - отметил Бабаев.

Он добавил, что для более тщательной оценки воздействия деятельности предприятия на окружающую среду правительством будет привлечена международная компания, которая начнет деятельность в конце июля.

Искусственное озеро для сбора отходов было создано в 2011 году, и до конца срока его эксплуатации осталось три месяца, подчеркнул министр. "С учетом этого, а также того, что на строительство второго водоема еще не дано согласие, компании, эксплуатирующей месторождение, было предложено временно приостановить разработку рудника. С компанией достигнуто согласие, и это предложение будет направлено кабинету министров Азербайджана для утверждения", - отметил Бабаев.

Раньше чиновники вообще отрицали наличие проблем с негативным воздействием завода на экологию, отметила местная активистка Сурая Алиева.

"После вчерашнего выступления президента они вынуждены признать проблему. Глава государства сам признал, что министр экологии является заинтересованным лицом, потому что это ведомство должно было контролировать негативное воздействие рудника на природу и здоровье людей, и теперь оно не сможет выдать объективное заключение. Поэтому мы ожидаем направления международных экспертов для объективной оценки", - сказала Алиева корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал неделю на расследование инцидента в Союдлу и его причин. "Иностранная компания пришла сюда делать деньги. Мы не возражаем - компания вложила инвестиции и создала рабочие места. Но это не значит, что должна уничтожаться наша природа. Это не означает, что у людей должны быть захвачены пастбища и поля. Это не значит, что должно быть создано второе озеро с отходами без соответствующего на то разрешения. Кто им разрешил? Видимо, они либо сговорились с министерством экологии и природных ресурсов, либо сделали это самостоятельно", - привело слова Алиева "Азертадж". Он подчеркнул, что дело требует тщательного расследования, прокуратуре и другим соответствующим ведомствам даны все необходимые поручения. "Поэтому пусть эксперты дадут оценки: в какой степени эксплуатация данных месторождений вредит здоровью людей, природе или не вредит?" - приводятся слова Алиева в публикации от 11 июля.

Сурая Алиева отметила, что пока завод продолжает действовать."На несколько дней производство остановилось, потому что у них поломалась мельница, дробящая руду. Но сейчас ее исправили, и завод работает. Вокруг старого искусственного озера также работает техника. Может быть, сейчас, после выступления президента, они все-таки остановят предприятие и примут меры для защиты окружающей среды", - сказала Алиева.

По ее словам, полицейский контроль в селе "ослаб". "На въезде в село по-прежнему полицейские посты, и посторонних в село не пропускают. Но силы полка быстрого реагирования МВД ушли из села. Здесь на постах остались только местные полицейские", - отметила Алиева.

Она также сообщила, что пять жителей села, арестованных на 20 суток во время акции протеста 20 июня, 9 июля вышли на свободу и вернулись в Союдлу. По ее словам, отпущен еще один человек, который был задержан спустя несколько дней после акции.

По данным женщины, под стражей остаются два человека из села, которым предъявлены уголовные обвинения в незаконном обороте наркотиков.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Напомним, глава Гядабейского района назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии. 21 июня активист движения Nida Эльмир Аббасов был задержан после того, как раскритиковал действия полиции в отношении участников протестов в Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка.

22 июня суд приговорил Аббасова к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Эльмир Аббасов отверг обвинения и пожаловался на применение силы при задержании.

В тот же день силовики задержали активиста Гияса Ибрагимова и потребовали от него удалить пост с критикой действий полиции в Союдлу. Гияс Ибрагимов арестован на 30 суток, сообщили в полиции.

Бывший депутат парламента, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что Бейдемирли задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита задержанного назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд избрал в отношении Бейдемирли меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Защита обжаловала это решение, но апелляционный суд оставил его в силе.

Сегодня стало известно о задержании активиста Лятифа Мамедова, который оставил комментарий в соцсети к выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу событий в Союдлу.

Месторождение Союдлу эксплуатируется компанией Anglo Asian Mining PLC, которая зарегистрирована в Великобритании при участии гражданина США Реза Вазири, собственника RV Investments Group Services LLC. В 1997 году правительство Азербайджана заключило контракт с RV Investments Group Services LLC о предоставлении прав на разработку ряда рудных месторождений, в том числе Cоюдлу, пишет агентство Turan.

Дозвониться до бакинского офиса компании Anglo-Asian Mining PLC, чтобы получить комментарии, не удалось.

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