После критики в адрес Ильхама Алиева задержан активист Лятиф Мамедов

12 июля 2023, 13:20

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Активист Лятиф Мамедов задержан после того, как написал критический пост под опубликованным в социальных сетях видео с высказываниями президента Азербайджана Ильхама Алиева о событиях в Союдлу.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году. 20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев счел обоснованными требования жителей Гядабейского района в связи с загрязнением окружающей среды золоторудным предприятием. При этом глава государства оправдал действия по разгону протестной акции местных жителей.

Выступая 11 июля на расширенном заседании правительства по социально-экономическим итогам первого полугодия 2023 года, Алиев раскритиковал Минэкологии в связи с загрязнением иностранным инвестором окружающей среды Азербайджана. Видео выступления опубликовало государственное информационное агентство АзерТАС.

«Считаю, что Министерство экологии и природных ресурсов допустило, по меньшей мере, халатность, проявило бесконтрольность, выступило в роли пассивного наблюдателя, в результате чего иностранный инвестор отравил нашу природу. Люди по праву подняли голос протеста, но слышал ли кто-нибудь их голос? Нет!? День, два дня, три дня, пять дней, куда смотрело Министерство экологии и природных ресурсов? Разве оно не ведало о том, что есть такая проблема? Либо знало и закрывало глаза, либо не знало. И то, и другое неприемлемо», - сказал Алиев.

«Часть граждан, поддавшись подстрекательствам провокаторов, совершила безнравственные, противозаконные действия, что является невыносимым и неприемлемым... Некоторые из этих провокаторов скрываются в Азербайджане, другие – за рубежом. Те, что в Азербайджане, уже выявлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Мы привлечем к ответственности и тех, кто за рубежом. Пусть никто, как говорится, не думает, что мы забыли об этом», - продолжил президент.

На его взгляд, «…и граждане должны проявить культуру, как говорится, благовоспитанность, подчиниться закону, не забрасывать полицию камнями». «Забрасывание полиции камнями никому не делает чести. Это раз. Во-вторых, это преступление. Если азербайджанская полиция проявляет терпимость, это не значит, что любой может бросать в нее камни. Это совершенно неприемлемо. Я всем говорю, мы не собираемся потакать кому-то. Если понадобится, мы накажем кого следует так, что он пожалеет о содеянном», - подчеркнул Алиев.

По его оценке - полиция - единственная структура, которая проявила себя достойно в этом конфликте.

«Единственно, кто достойно вел себя здесь, была азербайджанская полиция. Об этом должен знать каждый. Некоторым это не нравится. Раскройте глаза и посмотрите, сколько человек ежегодно убивает американская полиция? Тысячу. Сколько человек и за что убивает французская полиция? Недавно весь мир увидел деяния французской полиции. Я не оправдываю их. Это невыносимо. К сожалению, абсолютное большинство тех полицейских, убивающих людей, уходят от ответственности. Спустя некоторое время они либо вообще освобождаются в суде, либо оказываются условно осужденными. Наша полиция днем и ночью охраняет общественный порядок, и в стужу, и в зной, в горах. В наших Внутренних войсках были шехиды во время войны в Карабахе. И теперь кто-то приходит и смеет запятнать полицию. Я не позволю этого и пусть каждый знает об этом - провокаторы, те, кто поддался этим провокациям, и вся общественность», - отметил Алиев.

Лятиф Мамедов был задержан ночью 12 июля после того, как оставил комментарий в соцсети.

«Лица в штатском прямо из дома забрали Лятифа и увезли в неизвестном направлении. Это произошло после того, как он раскритиковал вчерашнее выступление президента Ильхама Алиева о событиях в Союдлу. Алиев оправдал жестокость полиции против местных жителей, обвинив участников акции в атаке на полицейский. А Лятиф по этому поводу написал, что как же «не стыдясь он (президент) перевирает (события)». Лятиф написал этот «коммент» под видео выступлением Алиева на Meydan.Tv. То, что его «коммент» исчез со страницы этого ресурса подтверждает, что его задержали именно из-за этого. Видимо его заставили убрать коммент или, отобрав телефон, сами удалили. До сих пор неизвестно где содержат Лятифа», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из молодых активистов, пожелавший быть неназванным.

В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что Мамедов «приглашен в орган полиции на основе обращения гражданина.

“Активист Лятиф Мамедов был похищен доблестными полицейскими президента в черных масках за то, что раскритиковал последнее заявление Ильхама Алиева, написав комментарий в социальной сети. Со вчерашнего дня о нем ничего не известно. Нет информации, где он находится, в каких условиях. Официальной информации не предоставляется», - написал на своей странице в социальной сети блогер Хабиб Мунтазир.

Напомним, глава Гядабейского района назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии. 21 июня активист движения Nida Эльмир Аббасов был задержан после того, как раскритиковал действия полиции в отношении участников протестов в Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка. 22 июня суд приговорил Аббасова к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Эльмир Аббасов отверг обвинения и пожаловался на применение силы при задержании.

В тот же день силовики задержали активиста Гияса Ибрагимова и потребовали от него удалить пост с критикой действий полиции в Союдлу. Гияс Ибрагимов арестован на 30 суток, сообщили в полиции.

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