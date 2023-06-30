Правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу

30 июня 2023, 22:36

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Жители Союдлу запуганы и отказываются от помощи, девять сельчан приговорены к административному наказанию, рассказали правозащитники. Власти не ответили на просьбу включить независимых экологов их в состав комиссии по исследованию экологической обстановки у села, сообщили специалисты.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня силовики задержали еще трех человек после протестов жителей азербайджанского села Союдлу - Достума, Шохрата и Салмана Гурбаноглу, сообщила местная активистка Сурайа Алиева. Глава села и полиция не подтвердили эту информацию, а офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у ранее арестованных сельчан. Силовики в Азербайджане не сообщают о судьбе людей, задержанных после акций протеста в Союдлу, и предостерегают от огласки событий в селе, рассказали местные жители. Чрезмерная непрозрачность следствия противоречит законам, указали правозащитники.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу.

После исчезновения активиста села Шохрата Аскерова его супруга обращалась с просьбой о помощи, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" соучредитель рабочей группы защиты прав жителей села Союдлу Афияддин Мамедов. "Мы предложили ей правовую помощь, адвоката. Но спустя два дня она сказала нам, что знает где муж, и не желает с нами общаться. Просила к ней не звонить. Также произошло с матерью другого исчезнувшего, создателя плакатов вынесенных союдлинцами к месту пикета - Джошгуна Мусаева. Вначале она просила у нас помощи, потом позвонила, сказала, что ей позволили услышать сына по телефону, и предупредила, чтобы мы не звонили и что она в нашем участии не нуждается", - сообщил он.

По словам Мамедова, девять жителей села приговорены к административному наказанию. "Село оцеплено полицией, войти туда невозможно. Жители сообщили, что телефонные переговоры могут прослушиваться. Они запуганы, не хотят сотрудничать с посторонними людьми", - сказал он.

Слова Мамедова подтвердил второй соучредитель правозащитной группы Самед Рагимли. "Сельчане запуганы полицией и отказываются от контактов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава пресс-службы МВД Азербайджана Элшад Гаджиев повторил заявление ведомства о том, что проводится служебное расследование действий полицейских при разгоне акции протеста в селе Союдлу.

Комиссия министерства экологии и природных ресурсов проводит исследования водоема у села Союдлу, рассказала глава пресс-службы ведомства Ирада Ибрагимова. "Взяты пробы воздуха, почвы и воды, проводится анализ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заверил, что строительство второго водоема близ Союдлу не ведется.

Объективная оценка влияния хранящихся в водоеме отходов производства возможна при участии независимых экологов в работе правительственной комиссии. Но независимые экологи в эту комиссию не включены, и на обращение Коалиции экологических НПО о желании участвовать в работе комиссии из правительства не ответили, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" эколог Фуад Гасанов.

По его мнению , отходы золотодобычи с применением цианида токсичны и могут влиять на состояние здоровья жителей окрестностей. "Жители села Союдлу заявляют о смерти 18 односельчан от рака за последнее время, связывая распространение болезни с загрязнением среды отходами золоторудного производства", - отметил Гасанов.

Представитель Коалиции азербайджанских НПО по прозрачности в добывающей промышленности Илхам Гусейнли также подверг сомнению заявленные первоначальные результаты работы правительственной комиссии, заявившей о безвредности производства для здоровья жителей.

Контролер за отходами производства золотодобывающей компании Azerbayjan İnternational Mining Company Элшад Мамедов ранее рассказал журналистам, что цианид быстро нейтрализуется на воздухе, ежемесячно на глубине 70-80 метров проводится подпочвенный анализ воды и следов цианида не обнаруживается. "Цианид опасен животным и людям только если его выпить, в воздухе продукт нейтрализуется. Цианид обезвреживается пероксидом. Дно озера изолировано пленкой", - привела его слова APA на своем YouTube-канале 22 июня.

Напомним, глава Гядабейского района назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии. 21 июня активист движения Nida Эльмир Аббасов был задержан после того, как раскритиковал действия полиции в отношении участников протестов Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка.

22 июня суд приговорил Аббасова к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Эльмир Аббасов отверг обвинения и пожаловался на применение силы при задержании.

В тот же день силовики задержали активиста Гияса Ибрагимова и потребовали от него удалить пост с критикой действий полиции в Союдлу. Гияс Ибрагимов арестован на 30 суток, сообщили в полиции.

Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году.

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