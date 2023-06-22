Meydan.TV: Гияс Ибрагимов арестован за критику разгона акции в Союдлу

22 июня 2023, 18:43

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Силовики задержали Гияса Ибрагимова и требовали от него удалить пост с критикой действий полиции в Союдлу, сообщило со ссылкой на мать активиста Meydan.TV. Гияс Ибрагимов арестован на 30 суток, проинформировали в полиции.

"Кавказский узел" писал, что силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие. Кроме того, по данным сельчан, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста. Они потребовали прекратить строительство водоема для стока отходов и освободить задержанных. К ним вышел глава Гядабейского района, который пригласил на встречу 15 представителей протестующих. Сельчане сочли встречу безрезультатной и сообщили, что будут добиваться остановки строительства водоема и освобождения всех арестованных односельчан. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения.

Активист Гияс Ибрагимов известен, среди прочего, тем, что в мае 2016 года вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятник Гейдару Алиеву, после чего был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Amnesty International признала Ибрагимова узником совести. В марте 2019 года он был отпущен на свободу по амнистии. 27 августа 2020 года, в день начала карабахской войны, Ибрагимов опубликовал на своей странице в Facebook* серию постов антивоенного содержания. 12 марта 2021 года Совет Европы призвал власти Азербайджана исполнить решения ЕСПЧ по активистам из "Группы Ильгара Мамедова", в число которых входил Гияс Ибрагимов, а именно отменить им обвинительные приговоры и снять судимости, говорится в биографической справке о Гиясе Ибрагимове, подготовленной "Кавказским узлом".

Сегодня утром был задержан азербайджанский активист Гияс Ибрагимов, пишет Meydan.TV. Мать Гияса Шура Амирасланова сообщила изданию, что ее сына задержали из-за поста в Facebook* c критикой действий полиции при разгоне акции в Союдлу. "Участковый был не один, приехали 6-7 сотрудников 25-го отдела Низаминского районного управления полиции. Они потребовали удалить пост, которым он поделился ранее, Гияс не согласился. Они искали его телефон, но не нашли, я тоже искала, но тоже не нашла. После этого они надели ему на руки наручники и отвезли в участок", - сообщила Шура Амирасланова.

Гияс Ибрагимов арестован на 30 суток за "нарушение требований законодательства о размещении информации, запрещенной к распространению" (статья 388-1.1 кодекса об административных правонарушениях) и неповиновение требованию силовика (статья 535 кодекса об административных правонарушениях Азербайджана), сообщили сообщили в пресс-службе МВД.

"Кавказский узел" писал также, что активист движения Nida Эльмир Аббасов задержан после того, как он раскритиковал в соцсети действия полиции в отношении участников протестной акции в селе Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка.

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