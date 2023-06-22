Активист задержан в Азербайджане после критики действий полиции в Союдлу

22 июня 2023, 13:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист движения Nida Эльмир Аббасов задержан после того, как он раскритиковал в соцсети действия полиции в отношении участников протестной акции в селе Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка.

Эльмир Аббасов был задержан 21 июня. "По информации от родных Эльмира, вчера около десяти часов вечера он позвонил матери и сказал, что возвращается домой, спросив нужно ли что-нибудь купить. Однако домой он не вернулся и перестал выходить на связь. Сегодня стало известно, что Эльмира задержали. Но о причинах не сообщили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член правления движения Nida Эмин Халили.

В пресс-службе МВД Азербайджана подтвердили задержание Аббасова. "Эльмир Аббасов задержан в связи с нарушением общественного порядка, ведется расследование", - сказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Однако соратники считают, что Аббасова задержали из-за резкой критики полиции в Facebook.

"Эльмир опубликовал пост, в котором резко раскритиковал применение полицией насилия против жителей села Союдлу Гядабейского района во время протестной акции 20 июня", - сказал представитель движения.

В своем посте в Facebook* Аббасов раскритиковал силовиков за разгон акции, сопроводив текст фотографией, на которой силовик распыляет слезоточивый газ рядом с пожилой женщиной.

Аббасов и ранее подвергался арестам. Как сообщал "Кавказский узел" член движения Nida в феврале 2021 года был арестован на 30 суток по обвинению в незаконном использовании наркотических веществ. Оппозиционеры связали его арест с критикой в адрес президента страны.