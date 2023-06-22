Эльмир Аббасов после критики в адрес полиции получил 20 суток ареста

22 июня 2023, 21:19

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Сумгаитский городской суд приговорил активиста движения Nida Эльмира Аббасова к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Аббасов отверг обвинения и пожаловался на применение силы при задержании.

"Кавказский узел" писал, что Эльмир Аббасов был задержан после того, как раскритиковал в соцсети действия полиции в отношении участников протестной акции в селе Союдлу. По версии полиции, Аббасов был задержан за нарушение общественного порядка. Кроме того, после критики действий полиции в Союдлу был задержан и отправлен под административный арест активист Гияс Ибрагимов.

Силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестуют против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие и задержанные. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста и потребовали освободить задержанных. К ним вышел глава района и пригласил на встречу представителей протестующих. Но сельчане сочли встречу безрезультатной и сообщили, что продолжат протест. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения.

Административное дело в отношении Эльмира Аббасова было рассмотрено сегодня в Сумгаитском городском суде, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Зибейда Садыгова. По ее словам, на Аббасова полицией был составлен протокол по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

«В частности, по утверждению полиции, Аббасов на улице в Сумгаите нецензурно выражался и не подчинился полиции, когда его призвали к порядку. В ходе судебного разбирательства Аббасов отверг эти обвинения и сообщил, что его задержали во дворе дома, где он проживает, когда он возвращался с работы. Аббасов уверен, что его преследуют за публикации в соцсети», - сказала Садыгова.

Суд в результате рассмотрения дела не нашел во вмененных Аббасову полицией действиях хулиганства, однако признал его виновным в неподчинение законным требованиям полиции и приговорил к 20 суткам административного ареста, сообщила адвокат.

Эльмир Аббасов пожаловался суду на плохое обращение при задержании. «Он рассказал, что полиция его грубо схватила за шею и плотно надела наручники. Он показал царапину на шее, ссадины и покраснения на запястьях. Судья решил направить эту информацию в прокуратуру Сумгаита для проведения расследования. Мы, со своей стороны, подадим апелляционную жалобу на арест Аббасова, потому что считаем его неправомерным. Полиция не представила достоверных доказательств вины Аббасова. А мы просили расследовать записи камер видеонаблюдения с места, где Аббасов по утверждению полиции был задержан», - добавила Зибейда Садыгова.

В Сумгаитском городском суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте Аббасова на 20 суток.

Эльмир Аббасов и ранее подвергался арестам. Так, в феврале 2021 года он был арестован на 30 суток по обвинению в незаконном использовании наркотических веществ. Оппозиционеры тогда связали его арест с критикой в адрес президента.

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