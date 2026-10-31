Бывший глава ЖКХ Буйнакска осужден за хищение при благоустройстве парка

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Суд в Дагестане приговорил начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Буйнакска к четырем с половиной годам лишения свободы за хищение более 13 млн рублей из бюджета города. Вместе с ним осужден руководитель подрядной организации.

Как следует из материалов уголовного дела, осужденные совершили хищение бюджетных денежных средств администрации Буйнакска путем обмана.

По версии следствия, они завышали стоимость строительных материалов и объемов выполненных работ. Похищенные деньги предназначались для выполнения работ по благоустройству общественной территории "Городской сад" в комплексе с аллеей по улице Ленина, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.

Сумма похищенных средств составила более 13 млн рублей, что является особо крупным размером хищения.

Оба подсудимых признаны виновными и с учетом их роли. Буйнакский городской суд назначил бывшему начальнику управления ЖКХ четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, а подрядчику - три года и шесть месяцев. Обоим назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком в течение двух лет и шести месяцев после освобождения.

Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме, уточняет пресс-служба судов.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июля суд временно отстранил от должности руководителя аппарата администрации Буйнакска, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.