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07:02, 30 октября 2026

15 населенных пунктов Дагестана попали в зону отключения электричества

Ремонт линии электропередачи. Фото пресс-службы администрации Ахтынского района https://t.me/pressa_akhty/25099.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате аварий в электросетях остались без света более 30 тысяч жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября после замыканий в электросетях была прервана подача электричества в 13 населенных пунктов Кизилюртовского, Тарумовского и Хивского районов. Ранее, по данным МЧС, аварийные отключения произошли и в Гунибском районе. Последствия аварии были устранены в тот же день.

29 октября произошло аварийное отключение электроснабжения в 15 населенных пунктах шести муниципальных образований, сообщило на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"В результате аварийного отключения электроснабжения в 15 н.п. 6 МО, без электроснабжения остаются 7401 домов, где проживают 30675 человек, из них 7508 детей, 22 СЗО (причина – замыкания)", - говорится в публикации.

Для устранения последствий аварии были направлены шесть бригад районных электросетей из 18 человек. "По состоянию на 20.00 без электроэнергии остается 2 н.п. Дербенского района", - отметило ведомство.

Специалисты «Дагэнерго» устраняют последствия аварий, отчиталось в своем телеграм-канале "Дагэнерго".

"Энергетики восстанавливают нарушенное сильным ветром электроснабжение части потребителей в отдельных населенных пунктах Дербентского, Кизлярского и Хасавюртовского районах Дагестана, а также на нескольких улицах Махачкалы. Накануне в филиале «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий", - говорится в публикации.

1 октября тариф на электроэнергию в Дагестане вырос на 11,3%. Жители республики заметили, что рост тарифа произошел на фоне регулярных перебоев энергоснабжения.

Напомним, 23 октября аварийные отключения электричества также произошли в Дагестане, в зону отключения попали 11 населенных пунктов Хасавюртовского, Хунзахского, Дербентского и Сергокалинского районов. Последствия аварии были устранены в тот же день.

Жители Дагестана неоднократно жаловались на перебои с электричеством и выходили на стихийные акции протеста в связи с этим. Так, 13 августа махачкалинцы перекрыли автомобильное движение из-за трехдневного отсутствия электроснабжения. Энергетики объяснили отключение повреждением объекта на частной территории. Аналогичная акция протеста прошла и неделей ранее, 6 августа.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением.

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Автор: "Кавказский узел"

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