15 населенных пунктов Дагестана попали в зону отключения электричества
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В результате аварий в электросетях остались без света более 30 тысяч жителей Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", 28 октября после замыканий в электросетях была прервана подача электричества в 13 населенных пунктов Кизилюртовского, Тарумовского и Хивского районов. Ранее, по данным МЧС, аварийные отключения произошли и в Гунибском районе. Последствия аварии были устранены в тот же день.
29 октября произошло аварийное отключение электроснабжения в 15 населенных пунктах шести муниципальных образований, сообщило на своем сайте управление МЧС по Дагестану.
"В результате аварийного отключения электроснабжения в 15 н.п. 6 МО, без электроснабжения остаются 7401 домов, где проживают 30675 человек, из них 7508 детей, 22 СЗО (причина – замыкания)", - говорится в публикации.
Для устранения последствий аварии были направлены шесть бригад районных электросетей из 18 человек. "По состоянию на 20.00 без электроэнергии остается 2 н.п. Дербенского района", - отметило ведомство.
Специалисты «Дагэнерго» устраняют последствия аварий, отчиталось в своем телеграм-канале "Дагэнерго".
"Энергетики восстанавливают нарушенное сильным ветром электроснабжение части потребителей в отдельных населенных пунктах Дербентского, Кизлярского и Хасавюртовского районах Дагестана, а также на нескольких улицах Махачкалы. Накануне в филиале «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий", - говорится в публикации.
1 октября тариф на электроэнергию в Дагестане вырос на 11,3%. Жители республики заметили, что рост тарифа произошел на фоне регулярных перебоев энергоснабжения.
Напомним, 23 октября аварийные отключения электричества также произошли в Дагестане, в зону отключения попали 11 населенных пунктов Хасавюртовского, Хунзахского, Дербентского и Сергокалинского районов. Последствия аварии были устранены в тот же день.
Жители Дагестана неоднократно жаловались на перебои с электричеством и выходили на стихийные акции протеста в связи с этим. Так, 13 августа махачкалинцы перекрыли автомобильное движение из-за трехдневного отсутствия электроснабжения. Энергетики объяснили отключение повреждением объекта на частной территории. Аналогичная акция протеста прошла и неделей ранее, 6 августа.
Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением.
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