Военнослужащий из Дагестана убит в боевых действиях

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Шарапудин Курбанов из Дербентского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 2186 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2185 бойцов из Дагестана.

В Чинарской школе 29 октября открыли мемориальную доску памяти Шарапудина Курбанова, убитого в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале администрация Дербентского района. Подробности биографии убитого в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2186 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти бойцов из Дербентского района стало известно 27 октября. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Руслан Сулейманов и Маншаллах Новрузбеков.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.