Семья уроженки Дагестана добивается проверки действий московских силовиков

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Силовики задержали в Москве врача, уроженку Дагестана под предлогом проверки документов, в затем оскорбили ее, сорвали хиджаб и держали в наручниках в отделении, рассказала семья девушки. Родные добиваются проверки действий силовиков и привлечения их к ответственности. К защите прав девушки должны подключиться как муфтият, так и депутаты, указали комментаторы.

История девушки возмутила комментаторов

Жительница Москвы заявила, что полицейские сорвали с неё хиджаб, назвали обезьяной и пристегнули наручниками к стулу после того, как она не показала паспорт.

25-летнюю Фатиму А. остановили полицейские в районе Выхино-Жулебино и попросили предъявить документы. Паспорта с собой не было, поэтому девушка показала его электронную версию на «Госуслугах», сообщало "Осторожно, новости".

По версии родственницы девушки Фатима попросила сотрудников представиться и проверить пьяного мужчину на детской площадке. В ответ полицейские оскорбили ее, добавив, что она не имеет права им указывать. Девушка попыталась снять происходящее на телефон, тогда сотрудники начали её скручивать, а затем выхватили и выбросили устройство. Во время задержания с неё сорвали хиджаб, а когда она попросила освободить одну руку из наручников, чтобы поправить его, полицейские начали насмехаться. По дороге в отдел её оскорбляли — называли обезьяной. У отдела Фатима отказалась выходить из машины без хиджаба — полицейские схватили её за шею, выкрутили руки и вытащили из автомобиля. В помещении пристегнули наручниками к стулу. Полтора часа она просила дать ей телефон, чтобы позвонить, но сотрудники игнорировали просьбы, говорится в сообщении.

В пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы заявили , что девушка отказалась предъявлять паспорт, вела себя агрессивно и не выполнила требование проследовать в отдел МВД. В связи с этим, по данным ведомства, полицейские применили физическую силу. На Фатиму составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве с неповиновением законному требованию представителя власти. КУзьминский районный суд назначил ей штраф в тысячу рублей.

Сообщение перепостил в своем Telegram-канале глава ОНК по Дагестану Шамиль Хадулаев, оно набрало 28 комментариев

"Где муфтият? Почему молчат", - спросил Махач Абдулатипов.

"Где депутаты - Хамзаев, Абакаров, Нурбагандов?", - поинтересовался КТ.

"С чеченками такое не прокатывает. Старший брат заставит извиниться", - высказал мнение Muslim.

В июле 2024 года Рамзан Кадыров назвал врагами ислама тех, кто "говорит, чтоб не надевали хиджаб". "Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью, сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг", - заявил тогда глава Чечни. О том, какие в России предпринимались попытки запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Семья добивается проверки действий силовиков

Фатима Алиева — врач-терапевт. В момент инцидента она направлялась на работу, где её ждал приём пациентов. По словам очевидцев, сотрудники полиции повели себя агрессивно, оскорбили девушку и не позволяли ей надеть платок, который, как утверждается, сорвался с неё когда ее затолкали в машину.

Пострадавшая усматривает в действиях полицейских признаки необоснованного применения силы при задержании, нарушения права на свободу вероисповедания и унижения человеческого достоинства, а также незаконного удержания в отделе полиции.

Фатима прошла медицинское освидетельствование для фиксации телесных повреждений. Девушка намерена обратиться в прокуратуру с заявлением о проверке действий сотрудников полиции, пишет Telegram-канал "Спросите у Расула".

На публикации отреагировал омбудсмен Дагестана Запир Алхасов, сообщив в своем Telegram-канале, что направил обращение в адрес прокурора г. Москвы для проведения проверки и принятия мер в рамках его компетенции.

Депутат парламента Дагестана Садрудин Айгубов также сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращения в ГУ МВД России по г. Москве и ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве. "Прошу дать правовую оценку обстоятельствам доставления девушки в отдел полиции, основаниям применения к ней физической силы и специальных средств, а также проверить сведения об оскорбительном обращении, снятии хиджаба и ограничении возможности связаться с близкими", - указал он.

Семья девушки из Дагестана, заявившей о насилии в московской полиции, поблагодарила Постпредство республики.

Сестра уроженки Дагестана, которая заявила о применении физической силы со стороны сотрудников полиции в московском районе Выхино-Жулебино, выразила благодарность Постоянному представительству Дагестана при Президенте РФ. "«Для нашей семьи очень важно, чтобы обстоятельства произошедшего были объективно рассмотрены, а действия сотрудников полиции получили надлежащую правовую оценку», — пишет Telegram-канал "Что там у дагестанцев".

Она поблагодарила Постпредство за внимание к ситуации, готовность к личному приёму и содействию в защите прав сестры, в том числе во взаимодействии с депутатами Госдумы.

На сайте и в Telegram-канале постпредства информации об этом не содержится.