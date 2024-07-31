Кадыров пообещал расстреливать противников хиджаба

31 июля 2024, 22:06

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Те, кто выступает против ношения хиджаба - враги ислама, заявил сегодня глава Чечни, пообещав расстрелять любого, кто скажет его дочери снять хиджаб.

Как писал "Кавказский узел", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Спор о запрете хиджабов в школах с новой силой разгорелся в России. Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке “Кавказского узла” "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступает против ношения одежды, закрывающей лицо, но тот, кто против хиджаба - враг ислама. "Мы призываем - не наказываем - чтобы надевали платки. А те, кто говорят, чтоб не надевали хиджаб - это враги ислама. Мы против паранджи, которая закрывает лицо", - сказал он на расширенном заседании правительства Чечни.

Он высказал угрозы в адрес противников ношения хиджаба. "Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью, сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама", - заявил Кадыров в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале. Когда он говорит эти слова, на видео показана его дочь, вице-премьер Чечни Айшат Кадырова в хиджабе.

Он отметил, что русские и чеченцы, вне зависимости от вероисповедания, вместе участвуют в военной операции, назвав "шайтанами" бездельников, "которые бегают за платком".

Законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды в школах и общественных местах носит антиисламский характер, уверены муфтии регионов Северного Кавказа. По их мнению, рекомендации муфтиятов о запрете никаба стали попыткой не дать использовать тему деструктивным силам, но в большинстве мечетей не будет предприниматься никаких мер, так как ношение никаба не нарушает нормы шариата.

После атак боевиков в Дагестане 23 июня, в республиках Северного Кавказа был поднят вопрос о запрете ношения религиозной одежды. В Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. На следующий день Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также ввело временный запрет на ношение никабов в республике. 7 июля муфтият Кабардино-Балкарии заявил, сославшись на мнения исламских ученых, что ношение никаба является обычаем, а не обязанностью мусульманок. Главное духовное управление мусульман Северной Осетии выступило с рекомендацией отказаться от ношения никабов, сообщил 8 июля ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагима Дзагурова. Вопрос о запрете никабов не стоит в Северной Осетии, и муфтият не выступал с рекомендацией отказаться от их ношения, заявил позднее заместитель муфтия региона.

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