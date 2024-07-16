Муфтии регионов Северного Кавказа объяснили запрет никабов на фоне критики инициативы Даванкова

16 июля 2024, 19:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды в школах и общественных местах носит антиисламский характер, уверены муфтии регионов Северного Кавказа. По их мнению, рекомендации муфтиятов о запрете никаба стали попыткой не дать использовать тему деструктивным силам, но в большинстве мечетей не будет предприниматься никаких мер, так как ношение никаба не нарушает нормы шариата.

Как писал "Кавказский узел", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Спор о запрете хиджабов в школах с новой силой разгорелся в России. Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

На заявление КЦМСК пока не было официальной реакции адресатов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Духовного управления мусульман РСО-Алания муфтий Хаджимурад Гацалов. "Неофициально отреагировали, задумались. Но официального ответа ещё не было. То, что послание дошло — это очень хорошо. Мы хотели бы услышать Даванкова, но пока тишина", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В законопроекте Даванкова вопрос стоит даже не об одежде, а о самом исламе. В нём ярко выражена антиисламская позиция

Муфтий не знаком с проектом депутатов КПРФ, но считает, что наименее приемлемо, когда речь идёт обо всей религиозной одежде. "В законопроекте Даванкова вопрос стоит даже не об одежде, а о самом исламе. В нём ярко выражена антиисламская позиция", - подчеркнул муфтий Гацалов.

Претензии мусульманских духовных управлений направлены в принципе против идеи законопроектов, ограничивающих и тем более запрещающих ношение религиозной одежды, указал секретарь КЦМСК и проректор Пятигорского госуниверситета Ибрагим Ибрагимов.

"Здесь вопрос не в конкретном человеке, не в конкретном законопроекте. Выражено принципиальное отношение к этой теме — принятию законов, которые бы ограничивали права представителей каких-либо конфессий. Но в проекте Даванкова речь идёт именно о религиозной одежде и это еще более усложняет ситуацию", - сказал он.

Секретарь КЦМСК не видит противоречия в том, что одновременно с обращением не принимать законы, ограничивающие ношение религиозной одежды некоторые муфтияты рекомендовали воздержаться от ношения никабов. "Это для того, чтобы этот вопрос не стал инструментом деструктивных сил. Решение о временном ограничении ношения никаба и заявление о том, что не нужно законодателям трогать эту тему, направлены против использования её деструктивными силами", - считает Ибрагимов.

Он уточнил, что ограничение на ношение никабов мусульманскими организациями носит рекомендательный характер и не несёт никаких административных и иных последствий. "Ничего не могут и не будут делать женщинам, носящим никабы. Но также как внутри любой организации могут ввести особенности дресс-кода, так и отдельные мечети это могут сделать", - полагает Ибрагимов.

Если девушка придёт в мечеть в никабе, она абсолютно не нарушает шариат. И пока нет закона государства о запрете никаба, нет оснований препятствовать ей

Председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края, муфтий Мухаммад Рахимов также пока не знает об официальной реакции на заявление КЦМСК.

"Мы рассматривали законопроект Даванкова и посчитали его неприемлемым. По другим не могу сказать", - отметил муфтий Ставрополья.

Он указал, что не видит возможности препятствовать женщинам с закрытыми лицами посещать мечеть. "Если девушка придёт в мечеть в никабе, она абсолютно не нарушает шариат. И пока нет закона государства о запрете никаба, нет оснований препятствовать ей. А если будет закон, то тогда и посмотрим", - сказал муфтий Рахимов.

К 19.12 мск в Telegram-канале Владислава Даванкова не содержится реакции на обращение Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

В Кремле тема запрета никабов в республиках СКФО не обсуждается, заявил 4 июля пресс-секретарь президента. В профильных комитетах Госдумы также не ведутся дискуссии об этом, а вопросы религиозной одежды относятся к компетенции духовенства, указали депутаты.

"Кавказский узел" писал, что в Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. На следующий день Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также ввело временный запрет на ношение никабов в республике. 7 июля муфтият Кабардино-Балкарии заявил, сославшись на мнения исламских ученых, что ношение никаба является обычаем, а не обязанностью мусульманок. Главное духовное управление мусульман Северной Осетии выступило с рекомендацией отказаться от ношения никабов, сообщил 8 июля ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагима Дзагурова. Вопрос о запрете никабов не стоит в Северной Осетии, и муфтият не выступал с рекомендацией отказаться от их ношения, заявил заместитель муфтия региона. Связи между экстремизмом и одеждой нет, а для противодействия ему нужно развивать гражданские институты и повышать уровень жизни, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.