Осетинские журналисты сочли надуманной проблему никабов

12 июля 2024, 19:03

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Вопрос о запрете никабов не стоит в Северной Осетии, и муфтият не выступал с рекомендацией отказаться от их ношения, заявил заместитель муфтия региона. Связи между экстремизмом и одеждой нет, а для противодействия ему нужно развивать гражданские институты и повышать уровень жизни, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. На следующий день Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также ввело временный запрет на ношение никабов в республике. 7 июля муфтият Кабардино-Балкарии заявил, сославшись на мнения исламских ученых, что ношение никаба является обычаем, а не обязанностью мусульманок. Главное духовное управление мусульман Северной Осетии выступило с рекомендацией отказаться от ношения никабов, сообщил 8 июля ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагима Дзагурова.

Ношение никаба и паранджи в современных условиях наносит практический вред мусульманам и угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях, заявил 3 июля Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

Заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дзагуров, со слов которого ТАСС опубликовал новость о решении запретить никабы, опроверг это. Дзагуров сообщил, что его неправильно поняла журналистка ТАСС, а вопрос никабов вообще не стоит в регионе: "Я ответил, "что у нас на повестке не стоит данный вопрос, есть Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который обсудил данный вопрос и который рекомендует не надевать никаб, и решение ДУМ Дагестана тоже носит рекомендательный характер. Все решения Духовных управлений носят рекомендательный характер". Еще раз повторюсь, новости, которые гуляют от моего имени по данной теме выдуманы и ко мне не имеют отношения", - привел его слова Telegram-канал "Осетия" 8 июля.

Никабы чужды осетинской культуре, но связи между одеждой и экстремизмом нет, считает журналист Руслан Тотров. "Понятно, зачем они это делают, не только в России, это мировой опыт. Таким образом они считают, что, ограничив публичную демонстрацию определенной атрибутики, они таким образом снизят градус религиозного фанатизма в умах этих же людей. Мне кажется, это две разные проблемы. С одной стороны, безусловно, Лондон не должен превращаться в Карачи пакистанский с точки зрения визуального ряда, это действительно противоестественно. Но при этом никоим образом не коррелирует запрет на никабы со снижением градуса религиозного экстремизма. Для этого, видимо, нужны какие-то другие меры профилактики, не связанные просто с запретом на ношение определенной одежды. Это было бы слишком просто, на мой взгляд. При этом надо чётко понимать, что Северная Осетия не должна внешне походить на какую-нибудь провинцию в Афганистане, хотя бы просто потому, что это культурно чуждо нашему народу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Число покрытых мусульманок растёт в Северной Осетии, но вопрос о никабах не актуален в регионе, указывает блогер Алексей Пухаев. "Не могу сказать, что в Осетии распространено ношение религиозной одежды, но, безусловно, девушек в хиджабах становится больше. За последние пять лет стало заметно больше. Возможно, это связано с тем, что из соседних регионов приезжают туристы из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии. Знаю местных девушек, которые носят хиджаб, они всегда выбирают светлые тона - бежевый, белый, зеленый. Поэтому негатива в обществе не вызывают. А вот девушки, покрытые черными одеяниями и ещё с никабом, безусловно, вызывают некоторое раздражение в обществе. Но опять же таких девушек, одетых во всё черное и с никабами, их очень мало, поэтому данная проблема не актуальна для Осетии. Тут я солидарен с главой, который сказал, что прямыми запретами такое нет смысла решать.Это очень деликатная тема, и надо быть гораздо более гибкими в этой теме, искать компромиссы. Директивно-официальные запреты не работают, они, наоборот, будоражат общество. В Осетии этот вопрос не стоит остро. Он вообще никак не стоит, если честно", - считает блогер.

Глава региона Сергей Меняйло на пресс-конференции 10 июля ответил на вопрос о религиозной одежде: "У нас светское государство <...>. К такому вопросу, как религиозная одежда, нужно подходить очень аккуратно. <…> В Осетии этот вопрос остро не стоит. Но если его будировать, то он может встать остро". Также Меняйло заявил, что для религиозных обрядов есть дом и храмы, а в общественных местах, в том числе школах, нужно помнить об общепринятых правилах поведения в светском государстве, следует из видеозаписи пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале Iryston TV.

Запрет ношения религиозной одежды, по мнению Пухаева, может способствовать радикализации, а для противодействия необходимо развивать гражданские институты.

"На мой взгляд, жесткая директива может способствовать радикализации некоторых людей. Для того чтобы эффективно бороться с экстремизмом, надо развивать институты гражданского общества, нужен диалог, нужна возможность поднимать довольно острые темы, чтобы их отрефлексировать, не чтобы за счет этих тем накачивать общество ненавистью, а чтобы отрефлексировать, понять, в чём причины вообще вовлечения молодёжи в экстремизм. К сожалению, сейчас государство выбрало тактику, когда проблемы предпочитают замораживать и замалчивать вместо того, чтобы выводить их на такую дискуссию, рефлексию в искусстве, в обществе, в рамках общественных организаций", - подчеркнул он.

Повышение уровня жизни способствует снижению экстремистских настроений, уверен блогер Батраз Мисиков, пострадавший в теракте в 2004 году в Беслане, "По моим ощущениям, есть тенденция к тому, что покрытых людей становится больше просто потом, что к нам приезжает большое количество людей из мусульманских регионов отдыхать и жить. Сомневаюсь, что между одеждой и экстремизмом есть какая-то прямая связь. В борьбе против экстремизма нет ничего лучше повышения уровня жизни граждан и профилактики, межрелигиозного диалога".

Адвокат Агубе Галуев считает, что если запрет на ношение никабов будет введен законодательно, он может вступить в противоречие с международными нормами и Конституцией России. "Нормы международного права устанавливают право на свободу совести, которое включает в себя право исповедовать свою религию, в том числе выполнять религиозные и ритуальные практики. Это статья 18 Всеобщей декларации прав человека. Аналогичная норма содержится в статье 28 Конституции РФ, которая гарантирует право исповедовать свою религию, действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями. Также часть 1 статьи 3 ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях" устанавливает право каждого на свободу совести и вероисповедания. Вместе с тем в силу части 2 статьи 3 ФЗ "О свободе совести право на свободу совести и вероисповедания" может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Таким образом, в случае принятия закона о запрете религиозной одежды, вопрос о его соответствии Конституции РФ ввиду нарушения права на свободу совести может стать предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, фетва ДУМ Дагестана о запрете никаба не является обязательной, следовать ей будут лишь те, для кого муфтият является авторитетом, а это далеко не все жители республики, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы.

1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев анонсировал фетву о запрете никаба. Это произошло после того, как против ношения никабов выступил глава региона Сергей Меликов после атак боевиков в Дербенте и Махачкале. ДУМ Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, а ее нарушителям грозит максимум порицание, указали исламоведы.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Помимо главы Дагестана, за запрет никабов высказался председатель СКР Александр Бастрыкин. "Надо срочно всё это запретить", - сказал он. Бастрыкин также заявил, что нападения в Дагестане осуществили "исламисты". За эти слова Бастрыкина раскритиковал Рамзан Кадыров, призвав "быть предельно аккуратным" в высказываниях о религии.

Ранее, 28 мая, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

В Кремле тема запрета никабов в республиках СКФО не обсуждается, заявил 4 июля пресс-секретарь президента. В профильных комитетах Госдумы также не ведутся дискуссии об этом, а вопросы религиозной одежды относятся к компетенции духовенства, указали депутаты.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Рамзана Кадырова и какие ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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