Религиоведы подчеркнули рекомендательный характер анонсированной фетвы о запрете никаба в Дагестане

01 июля 2024, 20:41

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Духовное управление мусульман Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, полагают опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы и востоковеды. Нарушителям запрета грозит максимум осуждение и порицание, указали они.

Как писал "Кавказский узел", Духовное управление мусульман Дагестана в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба, заявил сегодня муфтий республики Ахмад-Афанди Абдулаев после того, как против ношения никабов выступил глава региона. Сергей Меликов озвучил свою позицию 25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале. "Лично я против ношения никаба, потому что эта одежда, несвойственная для кавказских народов, позволяет скрывать под ней и мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Дагестан станет первым регионом России, в котором будет принят запрет на ношение никаба, говорит профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

«Да, Дагестан станет первым регионом с запретом ношения никаба. Были споры, различные разговоры и обсуждения в разных регионах, но нигде еще не был принят такой запрет. Поэтому Дагестан станет первым, если муфтий издаст фетву. Запреты на законодательном уровне есть во Франции и Бельгии, может еще в каких-то европейских странах. Это в основном было связано с соображениями безопасности, решения принимались после каких-то террористических актов", - сказал он "Кавказскому узлу".

Фетва – это рекомендация для мусульман и ее исполнение зависит от авторитета организации и муфтия

По его словам, фетва не носит обязательный характер для мусульман. "Это решение Духовного управления мусульман, которое является общественной религиозной организацией. Фетва – это рекомендация для мусульман и ее исполнение зависит от авторитета организации и муфтия. Если его всецело уважают как духовного лидера, то его рекомендацию не проигнорируют. А если нет, то будут носить никаб. Ну а если кто-то не будет соблюдать, но наказанием может быть какое-то осуждение со стороны", - отметил специалист.

Он также добавил, что решение муфтия Дагестана распознается только на мусульман Дагестана.

Решение о запрете никаба в Дагестане будет прецедентом в России, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский. "В России пока нет регионов, где запрещено ношение никаба. Дагестан в этом смысле будет первым российским субъектом. Никаб запрещен в некоторых европейских странах, но там, насколько я знаю, это запрещено законами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, наказанием на ношение никаба может быть общественное порицание. "Следить за исполнением фетвы будут имамы. Они будут работать с мусульманами, объяснять им важность исполнения фетвы. Ну а наказанием за ношение, могу предположить, будет общественное порицание", - отметил он.

Кандидат исторических наук, заведующий Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Владимир Бобровников также отмечает, что если фетва ДУМ Дагестана будет принята, то ее действие будет иметь лишь региональный характер. "Это только на территории Дагестана распространяется. В целом фетва в исламе имеет рекомендательный характер, но среди мусульман считается, что стоит следовать фетвам. Следить за исполнением фетвы скорее всего представители Духовного управления мусульман. Но как они будут это делать и как будут наказывать за неисполнение, мне сложно представить", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, в целом в Дагестане мало кто носит никаб. "Мы часто посещаем Дагестан, работаем там, правда в основном в южном Дагестане, и там я не видел женщин в никабе. В хиджабе – да, но в никабе не помню. До 90-ых никто не носил, стали носить после 90-ых. А сейчас я бы не сказал, что в Дагестане повсеместно носят никаб», - указал он.

Востоковед также добавил, что Дагестан станет первым российским регионом, где запрещен никаб. "Есть другие государства, где на законодательном уровне это запрещено, речь про Францию и Бельгию. Но в России пока нет такого закона", - рассказал он.

Всякий запрет предполагает некую санкцию за нарушение этого запрета, подчеркнул главный редактор журнала «Религия и право», доктор юридических наук Анатолий Пчелинцев.

"Поскольку фетва не имеет законодательной силы, то вряд ли будет какое-то серьезное наказание за ношение никаба на территории Дагестана. Полагаю, что за исполнением фетвы будут следить представители муфтия или комитета по делам религии республики. Наказание за нарушение будет осуждение и порицание. Не думаю, что будет какая-то другая ответственность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подтвердил, что в России еще нет запрета ношения никаба. "В России пока нет такого запрета. Вот когда муфтият Дагестана примет такое решение и издаст его, то в этом случае, регион, действительно, станет первым. Решение муфтия будет распространяться только на мусульман республики", - указал он.

Напомним, 28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

После предложения Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи".

При этом в самой Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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