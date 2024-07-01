Муфтий Дагестана анонсировал фетву о запрете никаба

01 июля 2024, 17:13

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Духовное управление мусульман Дагестана в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба, заявил муфтий республики после того, как против ношения никабов выступил глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выступает против ношения никаба. "Лично я против ношения никаба, потому что эта одежда, несвойственная для кавказских народов, позволяет скрывать под ней и мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Муфтият Дагестана в ближайшее время издаст фетву (решение, основанное на принципах ислама) о запрете никаба, заявил сегодня муфтий республики Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече Сергея Меликова с представителями общественных организаций.

"Все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я отвечу. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное – заблуждение", – приводятся слова муфтия в сообщении в телеграм-канале администрации главы и правительства Дагестана.

Напомним, 28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

После предложения Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи".

При этом в самой Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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