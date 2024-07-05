Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация?

05 июля 2024, 21:19

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Заявления представителей исламского духовенства по вопросу фетвы о никабе вызвали дискуссию о наличии в Дагестане "радикальных" мечетей и, напротив, лояльных муфтияту. Возникли споры и о том, является ли исполнение фетвы обязательным или она носит рекомендательный характер. В справке “Кавказского узла” собраны мнения экспертов о том, будет ли исполняться фетва муфтията Дагестана.

1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев анонсировал фетву о запрете никаба. Это произошло вскоре после атаки на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте, причем муфтий призвал не называть участников атаки исламскими террористами.

2 июля руководитель отдела фетв муфтията Дагестана заявил, что оснований для всеобщего запрета никаба нет, но может быть введен временный запрет из соображений безопасности .

Координационный центр мусульман Северного Кавказа пообещал до конца июля принять фетву по этому поводу, чтобы "устранить факторы", которые мешают безопасности. 3 июля Духовное управление мусульман Дагестана проинформировало, что в республике введен запрет на ношение никаба, он действует до нового богословского заключения.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа заявил, что ношение никаба и паранджи в современных условиях наносит практический вред мусульманам и угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях .

Мечети лояльные и радикальные

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что большая часть мечетей лояльно относится к муфтияту, но существуют мечети, посетители которых настроены радикально. Свое заявление муфтий сделал после того, как против ношения никабов выступил глава региона Сергей Меликов – заявление главы республики прозвучало 25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале. Муфтий условно поделил республиканские мечети на три категории: первая, большая, – в которых имама назначает муфтий, вторая - радикально настроенные и третья категория – мечети, которые посещают "без пяти минут ваххабиты", отметил Абдулаев .

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что к нелояльным можно отнести мечети, где было противостояние имамов и джамаата с муфтиятом Дагестана, но "радикальные" религиозные учреждения закрывают. По их мнению, хотя большинство мечетей действуют под эгидой ДУМ и имамы назначаются муфтиятом, это не значит, что прихожане все подчинены ДУМ. Представитель Миннаца Дагестана в комментарии “Кавказскому узлу” уточнил, что третья категория мечетей находится под прицелом всегда и большинство из них уже закрыты. Он считает, что рейды по нелояльным мечетям продолжатся, и их инициаторами могут быть сторонники ДУМ. В качестве примера представитель Миннаца Дагестана привел предупреждение от людей из муфтията двум женщинам с закрытыми лицами, что те "будут отвечать и по шариату, и по уголовному закону".

Фетва о запрете никаба будет способствовать выявлению представителей радикальных религиозных течений, поскольку обязательна для исполнения всеми, кто признает духовный авторитет муфтия, приводит Lenta.ru мнение исломоведа профессор МГЛУ Романа Силантьева .

Журналист Владимир Севриновский в дискуссии, опубликованной в YouTube-канале Евгении Альбац*, заявил, что примерно треть дагестанцев придерживаются салафитского направления. Они, по мнению журналиста, к муфтияту не прислушиваются, и это как раз те мусульмане, кто носит никабы. "Этих людей примерно миллион человек. С ними надо считаться", - заявил он, отметив, что “для них фетва муфтията – пустой звук". Севриновский уверен, что салафиты не будут соблюдать фетву муфтията о запрете никаба .

Муфтият как общественная организация

По словам бывшего имама дагестанской мечети Надирийя Ахмада Анчихского, "тех, кто не подчиняется муфтияту, наверно, даже больше миллиона". Он уточнил, что фетва муфтията Дагестана вряд ли будет исполнена всеми. Это объясняется тем, что когда фетва выдается авторитетным для всех мусульман органом, то этот орган обладает инструментами для навязывания своего решения.

В данном случае муфтият Дагестана, по сути, является общественной организацией и его решения носят рекомендательный характер, считает Анчихский. Бывший имам подчеркнул, что неправильно “равнять под одну гребенку” и называть салафитами и ваххабитами всех, кто нелоялен муфтияту.

Обязательны лишь законы

Такого же мнения о фетве как рекомендации придерживается профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен. По его словам, в мусульманском мире преобладает точка зрения, что обязательным является то, что принято на законодательном уровне, а то, что не попало в закон, является рекомендацией. Также нет единой позиции относительно обязательности закрывать лицо – есть рекомендация закрывать лицо, чтобы не искушать. Исполнение же фетвы зависит от авторитета органа, который ее принял. “У муфтията нет каких-то рычагов для того, чтобы заставить всех выполнять это решение. Тем более, что фетва, согласно шариату, не является обязательной и в Дагестане есть большая группа мусульман, которая не разделяет это решение муфтията", – заявил Сюкияйнен "Кавказскому узлу".

Необязательность фетвы согласно шариату отметил также кандидат исторических наук, заведующий Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Владимир Бобровников. Он подчеркнул, что ношение никаба не является обязательным по нормам ислама, это скорее традиция. “Поэтому фетва, изданная муфтиятом Дагестана, не может быть обязательной для мусульманок Дагестана. Это рекомендация от организации, призванной объединять мусульман республики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, контроль за исполнением запрета скорее всего будет возложен на имамов, “но и не все имамы согласны с этим решением".

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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