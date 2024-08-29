Видео с агрессией против махачкалинки в никабе возмутило жителей Дагестана

29 августа 2024, 05:53

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Пользователи соцсетей в Дагестане обсуждают видео с нападением агрессивного прохожего в Махачкале на женщину в никабе. Попытки снять с нее никаб мужчина мотивировал запретом муфтията на этот вид религиозной одежды.

Как писал "Кавказский узел", после атак боевиков в Дагестане, в республиках Северного Кавказа был поднят вопрос о запрете ношения религиозной одежды. 3 июля муфтият республики ввел временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения. Публикация МВД Дагестана о розыске боевика в никабе 9 августа выглядит сомнительно на фоне развернувшейся кампании против религиозной одежды, отметили пользователи соцсети.

Заявления представителей исламского духовенства по вопросу фетвы о никабе вызвали дискуссию о наличии в Дагестане "радикальных" мечетей и, напротив, лояльных муфтияту. Возникли споры и о том, является ли исполнение запрета обязательным или он носит рекомендательный характер. В справке "Кавказского узла” "Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация" собраны мнения экспертов о том, будет ли исполняться запрет муфтията Дагестана.

Видео продолжительностью в 24 секунды, снятое, по утверждениям пользователей, в Махачкале, вечером 28 августа опубликовал телеграм-канал ЧП КАВКАЗ, на который подписаны более 221 тысячи пользователей мессенджера. На кадрах, как мужчина, подошедший на улице к женщине в никабе, кричит на нее. "Зачем ты это надела?" - в частности, спрашивает он, пытаясь сорвать с женщины никаб.

Одна из прохожих, девушка в светской одежде, подходит к мужчине, заступаясь за мусульманку, но тот продолжает кричать уже на нее, заявляя, что "имеет право". По состоянию на 5.50 мск публикация набрала более 3900 комментариев.

Авторы комментариев в мессенджере возмутились действиями мужчины, который напал на одинокую девушку в никабе. "Если (он) мужчина, пусть подойдет, когда идут с мужьями они", - написал, в частности, один из пользователей. Многие комментаторы посетовали, что поблизости не было прохожих-мужчин, которые могли бы успокоить агрессора. "Девушка молодец, заступилась. Решил свою злость выплеснуть", - написала одна из авторов комментариев.

"Я надеюсь, его найдут муж, брат или отец этой сестры", - написал N. Несколько пользователей при этом предположили, что видео - "провокация". "Ну не может сторонник муфтията поступать вот так, это не сторонник муфтията, а провокатор", - уверен Мурад Дадаев.

Телеграм-канал "Эхо Дагестана" позднее опубликовал 40-секундное видео инцидента. На нем видно, что позднее за мусульманку заступилась еще одна женщина, а позже и прохожий молодой человек.

“Сейчас кто-то ищет этого мужчину, а кто-то уже пишет, что мужчину уже избили неизвестные. Самосуд не самое лучше решение и может иметь более тяжкие последствия”, - написал автор телеграм-канала “Спросите у Расула”.

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