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19:00, 31 октября 2026

Власти Дагестана отчитались о временной объездной дороге вблизи «Красного моста»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Гергебильском районе открыто движение по временной объездной дороге вблизи "Красного моста", обрушившегося после продолжительных дождей и сброса воды с Гоцатлинской ГЭС.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября ремонтировавшееся после паводков пролетное строение Красного моста через реку Кара-Койсу обрушилось после продолжительных дождей и сброса воды с Гоцатлинской ГЭС. Мост ранее уже пострадал из-за паводков, после чего на нем велись аварийно-восстановительные работы. Власти Дагестана сообщили, что специалисты оценят возможность восстановления существующих конструкций, а при затяжных работах рассматривается строительство временного мостового перехода.

Сообщение горных районов Дагестана с равнинной частью республики осложнено из-за обрушения Красного моста. Объездные маршруты длиннее и проходят по плохим дорогам, что затрудняет поездки и вывоз сельхозпродукции, а с наступлением морозов ситуация усугубится, рассказали жители Шамильского, Хунзахского и Тляратинского районов.

В Гергебильском районе открыто движение по временной объездной дороге вблизи «Красного моста». Это позволит жителям нескольких горных муниципалитетов существенно сократить время в пути, отчитлся глв Дагестана Федор Щукин.

"Дорога общей протяжённостью 600 метров пересекает русла рек Аварское Койсу и Кара-Койсу. Обеспечен проезд всех видов транспортных средств — от легковых автомобилей до грузовых. На дороге установлены дорожные знаки и иные технические средства организации дорожного движения", - сообщил он тметтив, что  первую поездку по временной объездной дороге на «Камазе» совершил с председателем правительства республики Магомедом Рамазановым.

"Параллельно на мосту продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты приступили к бурению скважин для устройства буронабивных свай — основания для восстановления промежуточной опоры моста", - указал глава республики.

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Автор: "Кавказский узел"

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