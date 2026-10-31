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16:00, 31 октября 2026

Обещания властей о строительстве новой школы не убедили жителей Гюхряга

Школа в Гюхряге. Кадр из видео на странице https://www.instagram.com/p/DfCiyH2l5xb (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Гюхряг Табасаранского района Дагестана в 2027 году планируется начать строительство новой школы, которое будет завершено к сентябрю 2029 года, пообещали власти. Жители села, комментируя это сообщение в соцсети, усомнились в исполнении очередных обещаний и раскритиковали чиновников за многолетнюю задержку строительства, из-за которой 150 детей вынуждены учиться в частном доме и кабинетах сельской администрации.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением прав детей из села Гюхряг Табасаранского района Дагестана на обучение в надлежащих условиях. После закрытия аварийной школы в 2019 году учеников перевели в приспособленные помещения, а 9 сентября сельчане пожаловались на неудовлетворительные условия занятий.

Начать строительство школы на 150 мест в Гюхряге планируется летом 2027 года, а завершить к сентябрю 2029 года, заявило министерство строительства Дагестана. После закрытия старой школы около 150 детей уже семь лет занимаются в частном доме и кабинетах сельской администрации. В частном доме учительская, кабинет директора и компьютерный класс размещены в одной комнате, школьников готовят к экзаменам в коридоре. Спортзала нет, а для школьной кухни воду носят из соседнего детского сада, передал телеканал РЕН ТВ.

"Завершение строительства объекта планируется к сентябрю 2029 года", – привел телеканал в своем сюжете сообщение министерства.

Житель Гюхряга Абдулвагаб Мамедов рассказал, что сельчане устали от многолетних обещаний: "Мы не верим этим руководителям", – заявил он в телесюжета, опубликованном 27 октября на сайте телеканала.

О том, что проблему школы в Гюхряге показали на федеральном телеканале, 28 октября сообщил Instagram*-паблик dagestan_like, на который подписаны около 103,2 тысячи пользователей. На 16.00 мск 31 октября этот пост набрал 1068 отметок "Нравится" и 95 комментариев.

Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/p/DfCiyH2l5xb (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Жители Гюхряга в комментариях выразили сомнение, что строительство школы будет завершено в объявленные сроки. "А к тому времени эта школа не будет актуальной, просто не будет школьников", – написал kaplan_pro_master.

"Почему до сих пор не выделили деньги на строительство? Не хотели, видимо. Не могут один проект согласовать?" – считает zulya_0972g.

"Бедные люди. Интересно, после этого репортажа что-то изменилось?" – задался вопросом пользователь gorod_shtor_derbent.

Комментаторы обратили внимание на условия обучения детей, которым приходится ждать новую школу много лет. "Дети заслуживают учиться в нормальных и безопасных условиях! Сколько ещё можно переносить сроки? Школа – это не роскошь, а необходимость. Надеемся, что обещания наконец станут реальностью и дети получат достойные условия для обучения", – подчеркнула yaralieva_zulka_08_11_2000.

Пользователи также указали, что детям приходится готовиться к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ) в неприспособленных помещениях. "А требования ОГЭ, ЕГЭ одни и те же по России. Бедные дети и учителя таких школ! И все молчат. Семь лет!" – указал пользователь ozden_fat.

"Почему сроки отодвигают и куда они их двигают? На дамбы и дороги, где украли, теперь всё смывает. Алло, где школы? Где больницы? Что это за здание, в которое приходят учиться дети?" – задался вопросами пользователь 7.ok_555.

Ряд комментаторов потребовал отставки и привлечения к ответственности чиновников, ответственных, по их мнению, за многолетнюю задержку строительства. "Главу района под суд и снять с должности", – потребовал _radzhabov_444.

"Министр образования республики занимает не своё место. Не умеете работать, надо дать возможность другим, кто сможет справиться с обязанностями", – заявил пользователь severynk_a8.

"Уволить главу района, министра образования региона, депутатов и всех причастных! Специально, что ли, создаёте такие условия, чтобы народ обозлился, и подрываете авторитет руководства страны. Наказать!" – призвал пользователь fergiusonseraleks.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана периодически жалуются на ветхие и неприспособленные для занятий школы. Так, 7 октября жители села Шушановка Кизилюртовского района пожаловались на затопленный двор школы, отсутствие спортзала и нормальных туалетов. 6 октября жители села Аксай Хасавюртовского района рассказали о плохом состоянии школьных помещений и занятиях в три смены; власти при этом заявили, что признанный аварийным корпус закрыт.

25 января 2024 года родители и учителя села Шиназ Рутульского района сообщили, что более 100 детей вынуждены учиться в две смены в ветхом и холодном здании, а строительство новой школы затянулось.

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Автор: "Кавказский узел"

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