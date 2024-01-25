Жители Шиназа попросили обеспечить школьникам нормальные условия для учебы

25 января 2024, 21:38

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Более 100 детей из-за отсутствия в дагестанском селе Шиназ школы вынуждены учиться в две смены в ветхом и холодном здании, рассказали "Кавказскому узлу" родители и педагоги. Минстрой возложил ответственность за срыв сроков строительства нового здания на подрядчика.

Как сообщал "Кавказский узел", Сергей Меликов назвал необъективным вышедший на федеральном телеканале репортаж дагестанского журналиста о ветхой школе в селе Шиназ Рутульского района, глава республики подчеркнул, что уже два года контролирует ситуацию со школой. Прокуратура отчиталась о проверке условий обучения детей в Шиназе.

143 из 1407 школ в Дагестане признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах. В 2024-2026 годах планируется построить 23 школы, сообщило в декабре 2023 года правительство региона.

Родители учеников школы в селе Шиназ рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что дети учатся в "ужасающих условиях". "Само здание ветхое, потолки сыпятся. В классах очень холодно, приходится, в нарушение норм, включать электрические радиаторы, но это мало помогает, дети сидят на уроках в одежде", - говорит Аминат.

Для обучения нет условий, отметила Патимат. "Куда только не жаловались, не было ответа. Нет никаких условия для обучения, столовую приспособили в коридоре школы. Вчера (24 января) приезжала делегация из правительства, ходили, смотрели, не знаем, что решили", - рассказала Патимат.

Старую школу разрушили более года назад, обещали в декабре 2023 года построить новую, но вырыли только фундамент, рассказал один из педагогов. "В школе около ста учеников, около половины из них – дети военнослужащих. Из-за отсутствия кабинетов учатся в две смены, часть школьников расположились в здании сельской администрации. Ни о каком нормальном учебном процессе нет речи", - возмутился он.

24 января по поручению Сергея Меликова заместитель председателя правительства региона Муслим Телякавов посетил школу в селе Шиназ, говорится в Telegram-канале правительства Дагестана. Какое решение было принято по итогам поездки, не сообщается.

Контракт с подрядной организацией "Севкавстроймонтаж" на строительство школы был заключен в 2022 году, до конца 2023 года необходимо было завершить работы по возведению каркаса школы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минстрое Дагестана. "Строительство школы велось медленными темпами. В связи с нарушением сроков выполнения работ в октябре 2023 года контракт был расторгнут. ООО "Севкавстроймонтаж" включено в реестр недобросовестных поставщиков. Было направлено заявление о взыскании выделенных средств в судебном порядке", - сообщил представитель министерства.

Он добавил, что Минстроем Дагестана прорабатывается вопрос дальнейшего финансирования и строительства школы. Сроки не были озвучены.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав учащихся школы. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан проводится процессуальная проверка, сообщил Следком России 24 января в своем Telegram-канале.

Слова главы Дагестана Сергея Меликова о "необъективном" сюжете корреспондента Мурада Магомедова прокомментировал генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. "Слова главы республики о "голословности и бездоказательности обвинений", мягко говоря, не соответствуют действительности. Возможно, стоит подробнее ознакомиться с материалом – посмотреть видео, послушать комментарии жителей. А по поводу разочарования, что этот репортаж подготовлен жителем республики, нашим корреспондентом Мурадом Магомедовым, то эти слова можно расценивать исключительно как оказание давления на журналиста, который исполняет свои профессиональные обязанности и действует в соответствии с законодательством РФ", – приводятся его слова в Telegram-канале "Известий". По словам Владимира Тюлина, "странно слышать подобные заявления от высокопоставленного представителя власти".

24 января пресс-служба главы Дагестана прокомментировала заявление Меликова по поводу школы в селе Шиназ. "В современном Дагестане абсолютная свобода слова, здесь журналисты, общественники и каждый, кому есть что сказать, могут открыто и смело высказывать свою позицию и при этом не переживать за какие-то последствия. Вместе с тем нельзя забывать о том, что эта свобода требует большой ответственности. Никакого давления ни на журналиста Мурада Магомедова, ни на других журналистов или блогеров в Дагестане не оказывают", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации главы Дагестана.

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