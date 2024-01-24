Критический репортаж на федеральном телеканале о дагестанской школе рассердил Меликова

24 января 2024, 09:55

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Репортаж дагестанского журналиста о ветхой школе в селе Шиназ, вышедший на федеральном телеканале, необъективен, возмутился глава республики Сергей Меликов и подчеркнул, что уже два года контролирует ситуацию со школой. Прокуратура отчиталась о проверке условий обучения детей в Шиназе.

Как писал "Кавказский узел", 143 из 1407 школ в Дагестане признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах. В 2024-2026 годах планируется построить 23 школы, сообщило в декабре 2023 года правительство региона.

Меликов выразил недовольство критическим репортажем на федеральном телеканале

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал необъективным сюжет корреспондента «Известий» Мурада Магомедова о ситуации со школой в селе Шиназ Рутульского района, сообщил поздно вечером 23 января "Черновик".

Меликов упрекнул журналиста в попытке «заработать популярность на очевидных проблемах», заявил, что школа там будет построена, и подчеркнул, что контролирует этот вопрос с начала 2022 года, пишет издание.

Издание подвергло критике главу республики после этого заявления. "Во всем виноваты журналисты! Это они, сугубо в поисках личной популярности, "разоблачают" бездействие властей! Ну, подумаешь, два года на контроле вопрос со строительством школы был. И что? Главное ведь, что под контролем! И не кого-нибудь, а главы РД! У нас так и лет десять можно контролировать всё", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Свою реакцию на репортаж из села Шиназ Сергей Меликов опубликовал поздно вечером 23 января в своем телеграм-канале. "Посмотрел репортаж из села Шиназ Рутульского района, считаю необходимым его прокомментировать. Наша республика второй год подряд среди лидеров в стране по строительству и ремонту школ. Почему? Не потому что мы решили участвовать в социалистическом соревновании или поставить рекорд Гиннесса. А потому, что ситуация со школами в нашей республике настолько сложная, что требует экстренных, динамичных мер", - заявил Меликов.

В проблеме чиновник обвинил подрядчиков. "Компания «Севкавстроймонтаж» полностью провалила работу, как это сделали «Профстройюг» при строительстве школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района или «Спецстроймонтаж» – при строительстве объектов здравоохранения. Недавно на эту же тему с подрядчиком, строящим школу в селе Герга Каякентского района, у меня состоялась очень неприятная для него беседа", - сообщил глава республики.

Поэтому, как подчеркнул Меликов, он "был разочарован, узнав, что этот репортаж подготовлен жителем нашей республики". "Который должен бы знать, как у нас обстоят дела с ветхими школами, как мы работаем, чтобы эту ситуацию преодолеть и как боремся с недобросовестными подрядчиками", - написал он.

Глава региона признал, что тема "требует общественного внимания". "Но выбранная риторика, к сожалению, сделала сюжет необъективным, односторонним. […] Голословные и бездоказательные обвинения власти может и добавят лайков, но делу не помогут. Что касается Рутульского района. Школа там будет построена! Этот вопрос я контролирую лично! С начала 2022 года, а не после сюжета федерального телеканала. И с недобросовестными подрядчиками мы рано или поздно справимся, но это произошло бы быстрее, если бы такие замечательные журналисты, как Мурад Магомедов, нам помогали, а не пытались заработать популярность на очевидных проблемах", - написал он.

По состоянию на 09.50 мск, под публикациями "Черновика" и Сергея Меликова не размещено ни одного комментария.

Жители села в телесюжете озвучили жалобы на состояние школы

Телесюжет о школе в селе Шиназ, подготовленный для "Рен-ТВ", был опубликован 23 января в телеграм-канале журналиста Мурада Магомедова. "Детям села Шиназ в Рутульском районе приходится учиться, буквально рискуя здоровьем. Всё из-за того, что их школу снесли, но новой на её месте так и не построили. Поэтому более сотни учеников вынуждены учиться в холодных кабинетах, а на занятиях сидеть в куртках", - говорится в аннотации к ролику.

В телесюжете отмечается, что построить новую школу сельчанам обещали еще пять лет назад. При этом в публикации приводится не только оценка ситуации журналистом. "Куда смотрит прокуратура, куда смотрит глава администрации района, глава республики куда смотрит?" – эмоционально говорит в телесюжете житель Шиназа Назар Абатаев.

Также в телесюжете приведены слова директора действующей ветхой школы в Шиназе Расима Мирзабекова, рассказавшего о претензиях родителей из числа военнослужащих. "Мы, говорят, защищаем нашу родину, а наши дети в каких условиях учатся? Есть большие претензии от этих родителей к нам – к руководству школы, коллективу школы", - сказал директор учреждения.

Здание школы, которую посещают 102 ученика, "настолько старое и ветхое, что сыплется", подчеркнул автор телерепортажа. "Недавно потолок в учительской обвалился. Повезло, что в этот момент никого не было в кабинете. Находиться в покосившейся школе опасно, но учителям и детям приходится", - говорится в телесюжете.

"Холод, они сидят в куртках, вы сами видите… Это не условия, это не школа, это просто кошмар какой-то", - говорит в телесюжете местная жительница Нигар Шахбанова, показывая на школьников.

Кабинетов в школе не хватает на всех учеников, и детям приходится учиться в две смены, а некоторые классы обучаются в приспособленных помещениях в здании сельской администрации, где нет отопления, сообщил Мурад Магомедов в своем репортаже из Шиназа. В телесюжете показаны полуразрушенное здание и школы, а также интерьер здания сельской администрации.

Также в сюжете приведена позиция руководителя дирекции по реализации инфраструктурных программ в Дагестане Газимагомеда Курамагомедова. Он сообщил, что в срыве сроков строительства школы виноват подрядчик, который уже внесен в реестр недобросовестных поставщиков. "Направляли в их адрес и пени, и штрафы. Вся эта работа ведется", - сказал Курамагомедов.

Прокуратура отчиталась о начале проверки ситуации в школе

Прокуратура Дагестана организовала проверку информации "о ненадлежащих условиях обучения школьников в с. Шиназ Рутульского района", сообщила 23 января пресс-служба прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий обучения несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законов при заключении и исполнении государственного контакта на возведение новой школы в указанном населенном пункте", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, жители других сел Дагестана также жаловались властям на состояние школ. Так, в декабре 2023 года жители села Туршунай Бабаюртовского района пожаловались Путину, что здание местной школы признано аварийным, и дети вынуждены учиться в подсобках, а власти не реагируют на просьбы построить новую школу. В Туршунае планируется построить школу, но для этого требуется изменение статуса земельного участка, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

Дети в селе Советское Бабаюртовского района вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря 2023 года житель села. В аварийном здании школы нет нормальных условий для обучения детей, объяснил "Кавказскому узлу" директор школы. Строительство новой школы в Советском входит в число приоритетных задач, сообщили в Минобрнауки.

23 августа 2023 года жители одноименного села Советское Хасавюртовского района пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения. Администрация района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

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