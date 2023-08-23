Сельчане в Дагестане потребовали современной школы детям

23 августа 2023, 18:18

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Обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения, рассказали жители села Советское. Администрация Хасавюртовского района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

"Кавказский узел" писал, что занятия для школьников в селе Советское в Хасавюртовском районе уже длительное время проходят в детсаду, так как здание школы находится в полуразрушенном состоянии. Сельчане в соцсети пожаловались на невыполнение обещаний построить новую школу на месте аварийного здания.

Житель села Аминат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители села Советское являются дважды вынужденными переселенцами. "Наши родители, бабушки и дедушки проживали до 1946 года в селении Тунситли Ахвахского района Дагестана, в 1946 году нас переселили в Веденский район Чечни, в селение Дарго. В 1957 году, после реабилитации, когда вернулись чеченцы, нас переселили в Советское", - рассказала женщина.

В селе Советское приживают около двух тысяч человек. "Работы в селе как таковой нет, кроме госслужащих в школе, в здании администрации, в ФАПе. Молодежь на работу едет в город", - говорит Аминат.

В конце 50-х годов местный колхоз начал строить в селе Советское школу из саманного кирпича. Сейчас она находится в разрушенном состоянии, отметила женщина. "В этой школе старшеклассники учились до 2020 года. В 2020 году состояние школы признали аварийным, и уже три года дети учатся в здании бывшего колхозного детсада, рассчитанного на 30-40 детей. Но и это здание очень ветхое. В нем семь помещений. С 2020 года по сегодняшний день здесь проходят обучение 18 классов - более 260 учеников", - рассказала Аминат.

Она уточнила, что жители постоянно жаловались на состояние школы в разные инстанции, в том числе в управление образования Хасавюртовского района, Минстрой республики. Там сообщили, что решение о строительстве новой школы якобы принято, ждут какие-то документы.

Житель села Патимат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что отопление в здании, где учатся дети, имеется, но воды нет, школьники приносят воду из дома. Питание в школе есть, столовая находится во дворе в здании старой пристройки.

"Я, как родитель, обеспокоена тем, что у наших детей нет возможностей нормально развиваться, нет никаких дополнительных кружков и занятий. Уроки физкультуры и труда не проводятся, так как нет соответствующих помещений. Вообще нет предметных кабинетов для старших классов. В зимнее время отменяются некоторые предметы, потому что быстро темнеет, и третья смена не успевает. Детям приходится часто заниматься в здании медресе и в столовой", - рассказала женщина.

В пресс-службе администрации Хасавюртовского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "начато строительство новой школы". Подробности проекта представитель администрации уточнить отказался.

Ранее правительство Дагестана отчиталось, что в ходе приема жителей республики по видеосвязи, где просьбы и жалобы дагестанцев выслушивали первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц и помощник полномочного представителя президента России в СКФО Валентин Масенков, житель села Советское Хасавюртовского района Юсуп Амачиев попросил оказать содействие в строительстве новой школы.

Мажонц сообщил, что к концу 2023 года в селе Советское будет построена школа на 200 ученических мест. по его словам, она строится в рамках подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Дагестан в соответствии с потребностью и современными условиями обучения на 2021–2025 годы" госпрограммы "Развитие образования в РД" федерального проекта "Современная школа". "Общий объем средств, предусмотренных на строительство и проектирование указанного объекта составляет 186 млн рублей", - сказано в публикации в Telegram-канале правительства Дагестана от 22 октября 2022 года. Там же отмечено, что ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен не в конце 2023, а в первом квартале 2024 года.

Жители должны постоянно писать жалобы на состояние ветхой школы, отметил юрист Рустам Ахмедов. "Но тут двоякая ситуация. Роспотребнадзор может запретить занятия в неприспособленной для обучения школе, тогда дети совсем останутся без обучения. Нужно обращаться в органы власти, прокуратуру, требовать письменного ответа на свои заявления", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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