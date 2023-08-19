Школьники в дагестанском селе вынуждены учиться в здании детсада

19 августа 2023, 12:36

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Занятия для школьников в селе Советское в Хасавюртовском районе уже длительное время проходят в детсаду, так как здание школы находится в полуразрушенном состоянии. Чиновники обещали на месте аварийной школы построить новую, но проведения строительных работ не видно, пожаловались сельчане.

Жалоба жителей села Советское в Хасавюртовском районе на затянувшийся ремонт школы была опубликована сегодня в Instagram-паблике tut.dagestan*.

По словам сельчан, в конце 2022 года власти пообещали, что к концу 2023 года в селе Советское будет построена новая школа на 200 ученических мест. Здание прежней школы была частично снесено и остается в таком состоянии по сей день.

К публикации прикреплен ролик, на котором показаны стены здания без крыши о окон. "На видео, снятом совсем недавно, школа в селе Советское за 4 месяца до конца 2023 года – то есть прямо сейчас. Ни о какой стройке, как мы видим, речи не идет", – отметили жители села.

Прежняя школа была в аварийном состоянии, сказано в публикации. "Четыре года дети учатся в три смены в старом детском саду. Бывает, что уроки проходят даже в столовой, так как даже в три смены мест не хватает. Жители звонили в министерство образования, где сообщают будто бы стройка идёт, и что по бумагам дети учатся в две смены", – пояснили сельчане.

"Мы просим обратить внимание на эту ситуацию, проверить "ход строительства" и обеспечить детям нормальные условия для получения образования", – подчеркнули жители села Советское.

Этот пост в Instagram-паблике tut.dagestan*, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 11.50 мск набрал 265 просмотров и шесть комментариев.

"Стройка на бумаге уже окончена, наверное. Деньги уже давно вложены в какую-нибудь недвижимость для семьи [одного из госслужащих]. "Совесть" что такое?" – сыронизировала gulistan_chaptieva.

"Дети должны учиться в нормальных условиях, неужели они просят чего-то лишнего?" – написала khadizhat0292.

"Не молчите, бейте во все колокола", – дал совет пользователь djama6076.

На 11.50 мск на сайте администрации Хасавюртовского района нет комментариев относительно жалобы жителей села Советское на проблему со школой.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе 8 июля пожаловались на ветхое состояние местной школы. 13 июля глава Дагестана Сергей Меликов поручил вице-премьеру Муслиму Телякавову и министру образования Яхье Бучаеву встретиться с сельчанами и решить их проблему. 18 июля сельчане рассказали, что власти им заявили, что на ремонт школы нет денег.

Проблема с трехсменкой в школах в Дагестане оставалась актуальной длительное время. 17 октября 2020 года стало известно, что правительство России одобрило финансирование создания новых мест в школах для ликвидации трехсменного обучения в Чечне, Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии было выделено 12 млрд рублей. 17 февраля власти Дагестана рапортовали о ликвидации трехсменки в школах.

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