Родители школьников назвали безрезультатной встречу с чиновниками в Дагестане

18 июля 2023, 11:30

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Представители властей Дагестана на встрече с жителями села Октябрьское заявили, что денег на ремонт школы нет, рассказали сельчане. Родители отвергли предложение чиновников возить детей на автобусах в другие села, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", во время встречи жителей села Октябрьское с главой Минобрнауки Дагестана Яхьей Бучаевым произошла перепалка сельчан с начальником управления образования Хасавюртовского района Крымсолтаном Кабардиевым. Поводом для разговора на повышенных тонах стала в том числе закрытая дверь одного из классов.

8 июля жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались на ветхое состояние местной школы. Они заявили, что людям опасно находиться в ее здании. 10 июля власти Хасавюртовского района провели встречу с жителями села Октябрьское. 13 июля глава Дагестана Сергей Меликов поручил вице-премьеру Муслиму Телякавову и Яхье Бучаеву встретиться с сельчанами и решить их проблему.

Встреча с чиновниками состоялась 14 июля, но жители села не были предупреждены о ней, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Октябрьское Джамиля.

"Жители даже не знали, что приедет министр. Как увидели кортеж у школы, начали собираться. Директор школы, оказывается, заранее снял балки, подпирающие потолок, поменял некоторые окна, двери. Он препятствовал осмотру классов, повесил замки на кабинеты, сказал: нет ключей. Мужчины из числа родителей сказали, что сломают замки. Чуть не произошла стычка, но всех успели разнять, никого в полицию не забирали. Только потом ключи «нашлись». Делегация осмотрела также библиотеку, там потолок провис. Министр сказал: «Для отчетности поставьте балку»", - рассказала Джамиля.

По словам женщины, после осмотра школы жителей села собрали в спортзале, где чиновники пытались объяснить плачевное состояние школы. "Министр говорил, как трудно и долго строить школу, денег нет, бюджет распределен до 2024 года... Он также предложил автобусами возить детей в школы ближайших сел. Жители возмущались и отказались. Ничего нам нового не сказали и не пообещали. Первого сентября мы не отдадим детей в такую школу", - сказала Джамиля.

Житель села Октябрьское Иса сообщил, что в школе у него учатся трое детей. Встреча с чиновниками имела "нулевой результат", сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

"Показали министру столовую, на что он сказал: она в удовлетворительном состоянии. А тут самодельная плита и один холодильник в ужасном состоянии на всю школу. Чиновники предложили сделать капремонт, но один корпус капремонту вообще не подлежит. В нем расположена в нарушение всех норм котельная, у нее нет сертификатов на котлы, отсутствует автоматическое отключение. В библиотеке книги на полу, потолок сыплется. На что Бучаев сказал: подпорку поставьте, чтобы крыша не протекала. Представители района постоянно перебивали жителей, были недовольны, что озвучиваем проблемы", - рассказал Иса.

В спортзале, где состоялась встреча чиновников с жителями, разговора не получилось, они ничего не пообещали, отметил мужчина. "Предложили возить детей в школу села Первомайское за 8 километров. Мы устали от обещаний. Если на это согласиться, то будут возить детей туда пять лет, а новой школы все равно не будет. Министр сказал: в бюджете нет денег на новую школу", - сказал Иса.

По состоянию на 11.25 мск, на сайте и в телеграм-канале Минобрнауки Дагестана не опубликован отчет о визите министра Бучаева в школу в селе Октябрьское.

Сергей Меликов вечером 17 июля прокомментировал ситуацию со школой в селе Октябрьское. Он заподозрил "некоторых активистов" в желании получить политические дивиденды, не уточнив, кого имеет в виду.

"Ситуация там неоднозначная: с одной стороны, желание жителей получить новую школу абсолютно понятно, с другой – неконструктивная позиция некоторых активистов наталкивает на мысль о попытке спекуляции на социальных проблемах людей, возможно, в своих политических целях. Школа в этом селе действительно аварийная. Это признали специалисты, которые по моему поручению выехали на место. Для новой школы уже определен земельный участок. Но ни в коем случае нельзя прерывать образовательный процесс для детей. Поэтому в существующем здании будут проведены необходимые работы, чтобы создать для ребят более безопасные и комфортные условия", - говорится в публикации в телеграм-канале Меликова.

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