14 июля 2023, 08:47

Меликов отреагировал на жалобу сельчан на проблему со школой

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Глава Дагестана Сергей Меликов поручил подчиненным встретиться с жителями села Октябрьское в Хасавюртовском районе, которые ранее обратились к нему с жалобой на ветхое состояние местной школы.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались на ветхое состояние местной школы. Они заявили, что людям опасно находиться в ее здании. 10 июля власти Хасавюртовского района провели встречу с жителями села Октябрьское.

Глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение разобраться с проблемой с аварийной школой в селе Октябрьское.

"[Меликов] поручил немедленно разобраться в ситуации курирующему вице-премьеру (Муслиму Телякавову) и профильному министру (Яхье Бучаеву)", – привела 13 июня в своем Telegram-канале газета "Черновик" со ссылкой на администрацию главы и правительства Дагестана.

"Поезжайте в это село, пообщайтесь с жителями. Ни один вопрос, который поднимает население, не должен оставаться без внимания. Мы должны давать людям исчерпывающие ответы на их вопросы и принимать соответствующие решения для улучшения ситуации", – добавил Меликов.

"Кавказский узел" также писал, что еще в апреле 2021 года глава Дагестана заявил, что официально в республике аварийными признаны 122 школы, однако в реальности их число может достигать 200.

Напомним, в Дагестане длительное время оставалась актуальной проблема с трехсменкой в школах. 17 октября 2020 года стало известно, что правительство России одобрило финансирование создания новых мест в школах для ликвидации трехсменного обучения в Чечне, Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии было выделено 12 млрд рублей. 17 февраля власти Дагестана рапортовали о ликвидации трехсменки в школах.

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Примечание:

"Глава правительства Дагестана раскритиковал темпы строительства сельской школы", "Часть спортзала обрушилась в дагестанской школе", "Прокуратура заинтересовалась отсутствием школы в дагестанском селе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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