Жители дагестанского села потребовали построить новую школу

11 июля 2023, 02:56

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Власти Хасавюртовского района встретились с жителями села Октябрьское, которые просят построить новую школу, поскольку боятся отправлять детей в ветхое здание.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались, что местная школа находится в аварийном состоянии, протекает крыша, нет воды.

Жительница села Октябрьское Патимат рассказала 10 июля корреспонденту "Кавказского узла" о состоянии местной школы.

«Во время дождей вода течет по стенам, учителя на уроках ставят тазики, так как капает с крыши, с окон постоянно дует, на стенах трещины, на полу щели, периодически оттуда выползают змеи. Зимой дети сидят на занятиях в верхней одежде. Здание не подлежит ремонту, нужна новая школа», - сообщила она.

По словам местной жительницы Джамили, школа находится в ветхом состоянии уже около 20 лет, за это время проводился лишь косметический ремонт. Однако, отметила она, здание школы аварийным не признали.

«Нам давно обещали построить новую школу. Мы писали коллективные жалобы в разные инстанции. Везде отвечали, что нет земельного участка. 10 июля жители собрались на очередной сход, так как администрация села объявила сбор с каждого хозяйства по тысяче рублей на выкуп земельного участка для строительства школы у частного собственника. Сказали, примерно нужно 700 тысяч рублей. У нас нет муниципальной земли, так как бывший глава села продал участки частным лицам», - рассказала Джамиля.

Жители села Октябрьское представили в распоряжение «Кавказского узла» видеообращение, записанное 10 июля. Выступающий первым мужчина сказал, что жители обращались в разные инстанции, где им сказали, что нет земли под строительство школы. Он подтвердил, что им было озвучено собрать с каждого хозяйства по тысяче рублей.

«Мы собрались не для того, чтобы обвинять директора, администрацию. Мы требуем новую школу, не хотим отправлять в старую школу своих детей, чтобы потом искать их кости под завалами», - сказала выступавшая женщина.

Еще один участник схода сказал, что 1 сентября местные жители не отправят детей в школу. Пожилая учительница, присутствовавшая на сходе, назвала школу "фанерной" и сказала, что местные жители требуют построить не только новое учебное заведение, но и клуб, и детский сад.

В администрации Хасавюртовского района корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что школа в селе Октябрьское состоит из двух корпусов 1967 и 1970 годов постройки, рассчитанных на 300 ученических мест. При этом в школе обучается 390 учащихся.

«Один из корпусов школы 1970 года постройки находится в ветхом состоянии, капремонту не подлежит. На встрече представителей администрации с жителями села Октябрьское пришли к единому мнению, что в селе необходимо строительство новой школы на 400 ученических мест. В настоящее время проводится работа по формированию земельного участка под строительство новой школы с соответствующей категорией и видом разрешённого строительства, площадью не менее 2,6 га», - рассказал сотрудник администрации района.

В министерстве образования и науки Дагестана, комментируя ситуацию со школой в Октябрьском, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что перечень объектов образования, которые будут строиться в рамках госпрограммы «Развитие образования», сформирован до 2024 года.

«Для рассмотрения возможности строительства в последующие годы при объявлении нового отбора в федеральные и республиканские программы, муниципалитету необходимо разработать задание на проектирование строительства, основным условием которого является наличие земельного участка, соответствующего установленным техническим регламентам», - сообщил сотрудник министерства.

Он также отметил, что Минобрнауки Дагестана готово оказать содействие в подготовке документации для направления заявки по строительству школы в селе Октябрьское в программу по строительству.

Напомним, еще в апреле 2021 года глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что официально в республике аварийными признаны 122 школы, однако в реальности их число может достигать 200.

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